Bahçeli, kimliğe bakılmadan hukuk çerçevesinde yolsuzluğun üzerine gidilmesini istedi

Bahçeli, kimliğe bakılmadan hukuk çerçevesinde yolsuzluğun üzerine gidilmesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Lideri Bahçeli, yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı ve kuralların ihlali gibi suçlarda hukuk çerçevesinde üzerine gidilmesini istedi. Suçun niteliğine ve kişinin kimliğine ya da kişiliğine bakılmaksızın hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
MHP Lideri Bahçeli: "Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun; yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir."
Kaynak: İHA
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