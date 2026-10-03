Bahçeli, kimliğe bakılmadan hukuk çerçevesinde yolsuzluğun üzerine gidilmesini istedi

MHP Lideri Bahçeli: "Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun; yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir."