Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı

Bahçeli\'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker'in yardım haberini paylaşıp ''Allah razı olsun'' notunu düşen MHP Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, bu kez de Peker ile özdeşleşen ''Bir umuttur yaşamak'' sözünü paylaştı.

28.03.2025 12:31
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısıyla yeni sürecin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası paylaştığı mesajlarla gündeme yön vermeye devam ederken MHP kanadından da peş peşe gelen Sedat Peker paylaşımları geliyor.

YARDIM HABERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker'in yaptığı bir sağlık yardımının haberini sosyal medyada paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE PEKER'LE ÖZDEŞLEŞEN SÖZÜ PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan İzzet Ulvi Yönter'den akıllara Sedat Peker'i getiren yeni bir paylaşım daha geldi. Peker'in sık sık kullandığı "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanan Yönter "Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar" dedi.

İşte İzzet Ulvi Yönter'in o paylaşımı;

Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı

İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker, Politika, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin sağ kolu, Sedat Peker ile özdeşleşen sözü paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Seyyidali Can:
    mhp demek mafya demek 42 7 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    MHP demek..........demek 35 4 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    bir umut işte top bahçeli :) 6 4 Yanıtla
  • Murat Yılmaz:
    Hayat Bir Umutla Yaşamayı Değil Sevmez. Hayat Cesurları Sever 4 3 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    sinan ateşin azmettiricilerinden izzet efendi 2 çocuğu yetim bıraktınız .bir umuttur yaşamak ....aynı yöntemle ölmen dileğiyle 3 2 Yanıtla
  • selman çakır:
    gel Sedat abi bunlar teröristle iş birliği yapmaya başladı 1 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    .çakma kolpa milliyetçiler 0 0 Yanıtla
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