Bahçeli, yolsuzluk kaynaklı kamu zararının emekli ve dar gelirliye verilmesini istedi

Bahçeli, yolsuzluk kaynaklı kamu zararının emekli ve dar gelirliye verilmesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yolsuzluklarla uğranılan kamu zararının geri alınarak emekliye, dar ve sabit gelirli vatandaşlara verilmesini ve onların refahı için harcanmasını istedi. Bahçeli, kamu zararının bu kesimlerin refahı için kullanılması gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır."
Kaynak: İHA
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