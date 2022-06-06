Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

06.06.2022 22:11
Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi emeklilerimizin maaş ile ikramiyelerinde büyük oranda artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge meselesini uzun çalışmalar neticesinde ve tüm memurlarımızı kapsayacak şekilde çözdük. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Vedat Bilgin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bilgin'den, '3600 ek gösterge' açıklaması - Son Dakika

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