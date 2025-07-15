Bakan Bolat Gürcistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 16 Temmuz Çarşamba günü Gürcistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın Gürcistan'a gerçekleştireceğimiz resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde, iki ülke arasında belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak somut adımları ele alacağız inşallah. Cumhurbaşkanı ve Başbakan nezdinde yapacağımız görüşmelerin yanı sıra, iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelerek ortak vizyonumuzu ve yeni iş birliklerini değerlendireceğiz. Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın menşe kurallarına dair imzalayacağımız revizyon kararıyla; iki ülke ticaretinin ve bölgesel tedarik zincirlerinin daha güçlü, daha sürdürülebilir şekilde ilerlemesini hedefliyoruz. Ülkemizin bölgesel ticaretteki liderliğini pekiştirecek bu temasların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA