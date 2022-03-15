Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz

15.03.2022 13:31
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, " Mariupol'de ortalama100-110 civarında Tür vatandaşı var. Kent ile iletişimimiz sağlıklı değil. Tahliye için iki tarafın da yardımını istedik. Görüşmelerimiz sürüyor." dedi. Çavuşoğlu " Kiev, Çernihiv, Lviv ve Odessa'dan tahliyelerimiz sürüyor. " açıklamasında bulunurken, bu kentlerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının iyi olduğunu söyledi, 'sıkıntıları yok' dedi.

Çavuşoğlu Lavrov ile de görüştüklerini belirtirken, Mariupol'de camiye sığınan Türk vatandaşları ile ilgili olarak, "Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok." dedi.

"MOSKOVA'DAN ONAY BEKLENİYOR"

Öte yandan Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Mariupol kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ankara'nın Moskova'dan onay beklediğini bildirdi.

Reuters'ın haberinde, "Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (1)
  • m.yener arıkan: tüm ülkeler savaş başlamadan vatandaşlarını görevlilerini çekti biz ise baktık. şimdide ONAY bekliyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz - Son Dakika


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