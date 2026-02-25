Bakan Çiftçi Çorum'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Çiftçi Çorum'u Ziyaret Etti

25.02.2026 18:09
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Valiliği'ni ziyaret ederek kentteki çalışmaları inceledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programlar için geldiği Çorum'da, daha önce görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi'yi, Valilik binasının önünde kalabalık bir grup karşıladı.

Bakan Mustafa Çiftçi, çeşitli programlar için geldiği kentte, daha önce görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret etti. Saat 16.00 sıralarında Valilik binasına gelen

Bakan Çiftçi'yi, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Çorum Valisi Ali Çalgan ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Çiftçi, daha sonra makam odasına geçti. Uzun süre görev yaptığı makamda Vali Çalgan ve protokol üyeleriyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Çiftçi, ziyaretin ardından kentteki diğer programlarına katıldı.

Haber - Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

Kaynak: DHA

