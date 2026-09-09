Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile telefonda bölgesel konuları görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.