Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile telefonda bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile telefonda bölgesel konuları görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşına çözüm çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile telefonda bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

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