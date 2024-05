Politika

Bakan Göktaş: "Çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün vatandaşlarımızın farklı ülkelerde aile bütünlüğünün bozulmasına neden olan uygulamalara maruz kaldığını biliyoruz. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katıldı. Ankara'da özel bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Göktaş, yurt dışında yaşayan Türklerin aile yapısına yönelik yaptırımların farkında olduklarını söyleyerek, bu süreçte aileleri yalnız bırakmadıklarını ve süreçlerin sonuna kadar takip edildiğini söyledi.

"Öz vatanından uzakta farklı iki kültürün arasında yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum"

Çalıştayda yurt dışında yaşayan Türk ve akraba topluluklarının siyasi, kültürel ve ekonomik sorunları üzerine görüşmeler gerçekleştirileceğini söyleyen Bakan Göktaş, "Sizin yaşadıklarınıza çok benzer hikayeye sahip olan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Yıllar önce babası yurt dışına göçmüş bir annenin çocuğuyum. Öz vatanından uzakta farklı iki kültürün arasında yaşamanın pek çok zorluğu da beraberinde getirdiğinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hepimiz kimliğimizle, inancımızla, değerlerimizle sınandık, hala da sınanıyoruz. Her ne kadar içinde yaşadığınız toplum için canla başla çalışıyor olsak da, hiç beklemediğimiz bir anda geleceğe dair umutlarımızın yerle bir edildiğini birçok kez yaşadık. Şunu can-ı gönülden dile getirmek isterim ki; bu süreçte insanı ayakta tutan sadece iki şey var. Birincisi, sizi siz yapan, her şartta sizlere destek olan aileniz. İkincisi ise bir parçası olduğunuz bu ülkeye, Türkiye'ye olan bağlılığınız, muhafaza ettiğiniz milli ve manevi değerlerinizdir. Yurt dışında yaşadığım süre boyunca bu iki değer ayakta durmamı, her şartta mücadele etmemi sağladı. Ailemden ve sizler gibi yurt dışında yaşayan kardeşlerimden aldığım güçle ülkemizi ve sahip olduğumuz değerlerimizi bulunduğum her platformda bir nişan gibi göğsümde taşıdım. Dünyanın neresinde olursanız olun, aynı gururu paylaştığımızı, aynı duyguları yaşadığımızı çok iyi biliyor, bunu gönülden hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik ve başkonsolosluklar bünyesinde aile ataşeleri görevlendirerek yurt dışında yaşayan vatandaşların yanlarında olduklarına dikkati çeken Bakan Göktaş, "Bugün halihazırda, 6 ülkede, 14 yurt dışı temsilciliğimizde rehberlik hizmeti sağlıyoruz. Dış temsilciliklerimiz ve aile ataşelerimiz, vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkenin sosyal hizmet makamlarıyla yaşayabilecekleri sorunları ortaya çıkmadan engellemek, var olan sorunları çözüme kavuşturmak için görev yapıyorlar. Bugün vatandaşlarımızın farklı ülkelerde aile bütünlüğünün bozulmasına neden olan uygulamalara maruz kaldığını biliyoruz. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarıyla ilgili süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Tüm süreçte vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti veriyor ve ailenin hukuki destek almasına yardımcı oluyoruz. Ailenin haklı olduğu durumlarda çocuğun mümkün olan en kısa zamanda aileye dönmesini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Koruyucu aileye verilecek çocukların ise Türk veya Müslüman koruyucu ailelere verilmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Ayrıca aile eğitimi, engelli ve yaşlı hakları, kadına karşı şiddetle mücadele, bağımlılıkla mücadele gibi konularda bilgilendirici faaliyetler yürütüyoruz" diye konuştu.

"Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını 15 Mayıs'ta açıklayacağız"

Toplumun temel taşı olan aileyi güçlü kılmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Göktaş, "Aileye yönelik her türlü tehdide karşı duruşumuz nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda hazırladığımız 'Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını' da 15 Mayıs'ta açıklayacağız. Bu eylem planıyla aileyi sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil uluslararası bağlamda da çevre, ekonomi, dijitalleşme ve demografik değişimlerin olumsuz etkilerine karşı güçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.