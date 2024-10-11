Bakan Göktaş'tan Kız Çocuklarına Mektup - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş'tan Kız Çocuklarına Mektup

Bakan Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde himayesi altındaki kız çocuklarına cesaret verdi.

11.10.2024 10:27
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarına yazdığı mektupta, "Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme ve bu hayallerin için çabalamaktan hiç vazgeçme. Onları gerçekleştirmen için biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla devlet himayesi altındaki kız çocukları için özel bir mektup kaleme aldı. Mektubuna 'Güzel kızım' ifadesiyle başlayan Göktaş, "Bugün senin günün. Seninle birlikte dünyaya güzellik ve neşe katan tüm kız çocuklarının günü. Dünyanın tüm kız çocukları daha güçlü olabilsinler, daha mutlu olabilsinler ve en çok da kız çocuğu olmanın güzelliğini doyasıya yaşasınlar diye kutlanıyor" dedi. Mektubunda "Ben de bu özel gününde bu küçük mesajla benim için, bu ülke için, bu dünya için ne kadar önemli olduğunu sana bir kez daha hatırlatmak istedim" ifadesine yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme ve bu hayallerin için çabalamaktan hiç vazgeçme. Onları gerçekleştirmen için biz buradayız. Hayatta zorlandığın, üstesinden gelemediğini düşündüğün anların mutlaka olacak. Ama sakın yılma. Her zorlukta önce ben, sonra bizim büyük ailemiz hep yanındayız. Üzerinde özgürce yaşayacak bir ülken, sana hayatın boyunca kol kanat gerekecek bir devletin var, bunu sakın unutma. Fikirlerinle, duygularınla, varlığınla biriciksin ve özelsin. Seni seviyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan Kız Çocuklarına Mektup - Son Dakika

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