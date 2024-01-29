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Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi. Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Kosova Savunma Bakanı, törende görevli askerleri Türkçe selamladı. Karşılama töreninin ardından iki bakan görüşmeye geçti.

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi
29.01.2024 - 23:51,
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Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Kosova Savunma Bakanı, törende görevli askerleri Türkçe selamladı. Karşılama töreninin ardından iki bakan görüşmeye geçti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi - Son Dakika


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