Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Kosova Savunma Bakanı, törende görevli askerleri Türkçe selamladı. Karşılama töreninin ardından iki bakan görüşmeye geçti.