Bakan Güler, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100\'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı dolayısıyla Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait JS Kashıma ve JS Shımakaze gemilerinin İstanbul'u ziyareti nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bakan Yaşar Güler, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı dolayısıyla Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait JS Kashıma ve JS Shımakaze gemilerinin İstanbul'u ziyareti dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan Bakan Güler, "Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle bu güzel programda sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dost ülke Japonya'nın siz kıymetli eğitim filosu personeline hoş geldiniz diyor; ziyaretiniz çerçevesinde böylesine anlamlı bir resepsiyonu tertip etmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiler, tarihi bağlara dayanmaktadır. 1878'de ülkemize gelen ilk Japon askeri gemisi Seiki'nin ziyareti, 1887'de Japonya prensinin ülkemizi ziyareti, buna mukabil 1889 yılında Ertuğrul fırkateyninin Japonya'ya gönderilmesi, tarihi hafızamızda yer edinmiş önemli hadiselerdir. Ertuğrul fırkateyninin Japonya'dan dönüşe geçtiği sırada talihsiz bir kaza yaşayarak batması ve mürettebatımızın çoğunun hayatını kaybetmesi, bizleri derinden yaralasa da ülkelerimizi birbirine bağlayan köklü dostluk bağının kurulmasına vesile olmuştur. Bu hadiseden günümüze kadar kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen güçlü ve samimi ilişkilerimiz ortaya çıkmıştır" dedi.

"Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Bakan Güler, "Ülkelerimizin coğrafi olarak birbirinden çok uzak olmalarına rağmen Türk ve Japon halkının karşılıklı sevgisi, saygısı ve sempatisi, dünyada çok az ülke halkında görülmektedir. Bu gönül birlikteliği neticesinde Türkiye ve Japonya, pek çok alanda yakın iş birliği sergilemektedir. Keza, maruz kaldığımız afet ve felaketlerde dayanışma içerisinde hareket etmemiz de dostluk bağlarımızı pekiştirmiştir. Bu vesileyle dün Japonya'da meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralananlara da acil şifalar diliyorum" dedi.

"Ziyaretten büyük memnuniyet duyuyoruz"

Güler, "2013 yılında 'Stratejik Ortaklık' seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz çerçevesinde her alanda olduğu gibi askeri ve savunma sanayisi alanındaki iş birliğimiz de memnuniyet verici seviyededir. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılını kutluyor olmanın heyecanını yaşamaktayız. Köklü bir geçmişten güzel bir geleceğe uzanan ilişkilerimizdeki bu önemli merhaleyi, ülkelerimiz arasındaki samimi ve dostane ilişkilere uygun bir şekilde kutlamayı amaçlıyoruz. Kutlamaların önemli halkalarından birini de TCG Kınalıada korvetimizin 8- 21 Haziran 2024 tarihleri arasında sırasıyla Kuşimoto, Tokyo ve Hiroşima limanlarına gerçekleştirdiği ziyaretler oluşturmuştur. Bu ziyaret kapsamında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile eğitim gerçekleştirmekten ve orada düzenlenen resepsiyona Sayın Prenses Akiko'nun da aralarında bulunduğu üst düzey katılımdan ayrıca mutluluk duyduk. Japon dostlarımıza kıymetli ev sahiplikleri için içten teşekkürlerimizi sunmak isterim. Aynı şekilde Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı eğitim filosunun limanlarımızı ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Karşılıklı bu ziyaretler, dostluğumuzu ve birbirimize duyduğumuz güveni daha da artırmaktadır" şeklinde konuştu.

"Hiroşima ve Nagazaki'de hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum"

Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilere de değinen Bakan Güler, "İki ülke arasındaki tarihi süreçten bugüne kadar gelişen dostluk ilişkilerinin bundan sonra daha güçlü bir iş birliği ile devam etmesi en büyük temennimizdir. Bu konuda hep birlikte gayret göstereceğimize yürekten inanıyorum. Sözlerime son verirken, bu güzel resepsiyonun düzenlenmesinde başta sayın büyükelçi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 79 yıl önce 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya ve 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye gerçekleştirilen tarihin ilk nükleer saldırılarında hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum. İnsanlık tarihindeki en karanlık sayfalardan birini oluşturan bu felaketin yıl dönümünde yaşananların acısını ve dehşetini bir kez daha hatırlamak hepimize düşen büyük bir sorumluluktur. Unutmayalım ki, savaşlar sorunları çözmez, sadece yeni sorunlar oluşturur. Dolayısıyla şiddetin yerine diyaloğun egemen olduğu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin şahsında dost Japonya halkına selamlarımı gönderiyor, saygılar sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Pruvanız neta, rüzgarınız sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA