Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Astronot Alper Gezeravcı Afyonkarahisar\'da öğrencilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Astronot Alper Gezeravcı Afyonkarahisar'da öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır'ın yanına yaklaşan bir öğrenci "Sen Alper misin" diye sordu. Bunun üzerine Bakan Kacır öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diye cevap vererek gülümsedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri ile buluştu. Bakanı Kacır'ı karşılama töreni ilginç anlara sahne oldu. Küçük bir öğrenci, Bakan Kacır'a yaklaşarak, "Sen Alper misin" diye sordu. Bakan Kacır bunun üzerine öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diyerek gülümsedi. Sonrasında Astronot Alper Gezeravcı da geldi. Gezeravcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Bakan Kacır da öğrencilere TOGG'un maketini hediye etti. - AFYONKARAHİSAR
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20. Dönem DYP Milletvekili Osman Çilsal'ın annesi Rakiye Çilsal, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı ve birçok siyasi isim katıldı. Çilsal'ın cenazesi eski mezarlığa defnedildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen 'İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar' lansmanında ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını detaylı bir şekilde anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de şehirlerin depreme dirençli şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, depremlerin son 100 yılda 130 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Bakan, şehirlerin merkezlerini ve altyapılarını güçlendirdiklerini ve depremzede vatandaşların evlerine oturuncaya kadar yanlarında olacaklarını ifade etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, AK Parti'nin zorlandığı yerlerde adaylarını geri çekme kararı aldıklarını belirtti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahya ile Gazze'deki direnişe destek verdiğini açıkladı. Çorum, Türkiye'de ilk kez mahya ile Gazze'ye destek veren bir il oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere para verilemediği söylemlerine karşılık olarak, emeklinin parasını devletin değil, vatandaşların verdiğini belirtti. Baş, toplumun zenginleşmesini ve refah içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüsle şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi. Kurum, vatandaşlara hitaben konuşma yaparak İstanbul için çalışacaklarını ve 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişinin başlayacağını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.
Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile tartıştı. Tartışma sırasında Aputkan, Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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