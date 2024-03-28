Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Astronot Alper Gezeravcı Afyonkarahisar\'da öğrencilerle buluştu

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Astronot Alper Gezeravcı Afyonkarahisar'da öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kacır'ın yanına yaklaşan bir öğrenci "Sen Alper misin" diye sordu. Bunun üzerine Bakan Kacır öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diye cevap vererek gülümsedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri ile buluştu. Bakanı Kacır'ı karşılama töreni ilginç anlara sahne oldu. Küçük bir öğrenci, Bakan Kacır'a yaklaşarak, "Sen Alper misin" diye sordu. Bakan Kacır bunun üzerine öğrenciye, "Bende astronot tipi var mı" diyerek gülümsedi. Sonrasında Astronot Alper Gezeravcı da geldi. Gezeravcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Bakan Kacır da öğrencilere TOGG'un maketini hediye etti. - AFYONKARAHİSAR