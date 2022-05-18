Bakan Karaismailoğlu: Tedarik zincirdeki zayıf halkaların tespit edilmesi çok önemli

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son yıllarda yaşadığımız süreçler, bize tedarik zincirinde verimliliğin sağlanması kadar, zincirdeki zayıf halkaların tespit edilmesinin de çok önemli olduğunu gösterdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Almanya'da 18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Ulaşım Forumu'na (ITF) katıldı. 'Kapsayıcı toplumlar için ulaştırma' temasıyla düzenlenen forumun ilk gününde Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

'ZAYIF HALKALARIN TESPİT EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ'Tedarik Zincirlerinin Geleceği konulu Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Karaismailoğlu, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı ve entegre hareketliliği sağlayan politika ve stratejiler geliştirdiklerini vurguladı. Bakanlık politikalarını, stratejilerini ve hizmetlerini aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti;

"Son yıllarda yaşadığımız süreçler, bize tedarik zincirinde verimliliğin sağlanması kadar, zincirdeki zayıf halkaların tespit edilmesinin de çok önemli olduğunu gösterdi. Tedarik zincirlerini daha dayanıklı, kapsayıcı ve çeşitli kılmak için küresel işbirliğini yoğunlaştırmamız, karşılıklı işletilebilirliği sağlamamız gerekiyor. Dijitalleşmeyi, iklim krizine karşı daha yeşil ve çevreci lojistiği kararlılıkla teşvik etmeliyiz. Tabii tüm bunlar için kesintisiz bir fiziki ulaşım altyapısının sağlanması şart. Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaptığımız yaklaşık 172 milyar dolar tutarındaki yatırımla Asya ile Avrupa arasında hızlı ve kesintisiz bir ulaştırma bağlantısı sağlamak yolunda önemli adımlar attık."