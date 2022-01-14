Bakan Kurum, Karabük'te inceleme ve ziyaretlerde bulunacak - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Ocak Cumartesi günü bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelecek.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak Cumartesi Karabük'e gelecek olan Bakan Kurum, ilk olarak valiliği ziyaret ederek burada il değerlendirilmesinde bulunacak. Ardından Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) Fabrikaları'nı ziyaret edecek olan Bakan Kurum, sırasıyla; DDY Millet Bahçesi ve kentsel dönüşüm alanını inceleyecek. Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan Bakan Murat Kurum, Karabük programının ardından Safranbolu ilçesine geçecek. Bakan Kurum, burada Bulak Millet Bahçesi alanında imcelemelerde bulunduktan sonra ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirip kentten ayrılacak. - KARABÜK