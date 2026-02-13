Bakan Kurum, Kocaeli'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Kurum, Kocaeli'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuştu Açıklaması

Bakan Kurum, Kocaeli\'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuştu Açıklaması
13.02.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz, 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun.' diyor ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar, utanmadan 11 ilimize gidip 'asrın inşasında kusur arama' turları düzenliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz, 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun.' diyor ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar, utanmadan 11 ilimize gidip 'asrın inşasında kusur arama' turları düzenliyor. 'Hükümet enkaz altında kalır.' diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti, ana muhalefet partisinin sinir sistemi çöktü. Yatıyorlar, kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuşan Kurum, Kocaeli'nin Marmara Bölgesi'nin parlayan yıldızı, Türkiye'nin yüz akı, Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olduğunu söyledi.

Kentin havasını, körfezini ve yeşilini korumanın, şehri depreme dirençli hale getirmenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te Haliç'te yaptığı gibi kolları sıvayıp İzmit Körfezi'nde Avrupa'nın en kapsamlı çevre projesini başlattıklarını ve sudaki yaşamı yeniden canlandırdıklarını dile getirdi.

Kurum, bir yandan körfezi kurtarırken diğer yandan tüm ilçelere yeşil alanlar kazandırdıklarını, şimdiye kadar 9 millet bahçesini hizmete sunduklarını, 4 millet bahçesinin yapımının devam ettiğini anlattı.

Kentsel dönüşümde İstanbul'un aciliyeti neyse Kocaeli'nin de aciliyetinin aynı olduğunun altını çizen Kurum, "İşte bu anlayışla Cedit Mahalle'mizde tüm Marmara Bölgesi'ne örnek olacak 1105 konutluk deprem dönüşüm projemizi sürdürüyoruz. Bu projede şunu söyleyeyim, son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle inşaat süreci uzadı, bunun farkındayız. Bu süreç nedeniyle artan maliyetleri hiçbir şekilde vatandaşımıza yansıtmayacağız, tamamını devletimiz karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, Gölcük merkezinde 750 konut ve iş yerini dirençli hale getirdiklerini, Gebze Kirazpınar'daki vatandaşlar için aynı bölgede 393 rezerv konut inşa ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir yandan Tavşancıl'da 1. etapta sosyal konutlarımızla inşa ettiğimiz yaklaşık 5 bin konutluk projeyi kazandırırken diğer yandan Derince Deniz Mahallesi'nde 239 konutun, İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de 2 bin 267 konutun inşasına devam ediyoruz. Dilovası ve İzmit Cedit'te, diğer taraftan Gölcük'te yaptığımız dönüşüm projesindeki hak sahibi vatandaşlarımızın kurasını inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra çekeceğiz. Cedit'teki konutlarımızın teslimine de Ramazan Bayramı'nın sonunda başlayacağız ve mart ayı sonuna kadar da bu konutlarımızı teslim edeceğiz."

"Biz, iş yapmaktan yorulmadık ama iş bilmezlerin boş sözlerinden bıktık usandık"

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin Kocaeli ayağında yapacakları 10 bin 340 konutun 4 bin 800'ünü Kocaeli merkezde, 1750'sini Dilovası'nda, 90'ını Derince'de, 1200'ünü Körfez'de, 2 binini Gebze'de, 500'ünü Çayırova'da hızlıca hayata geçireceklerini söyledi.

Geçen hafta 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında deprem şehitlerini bir kez daha andıklarını dile getiren Kurum, şunları ifade etti:

"Çok şükür bugün acıyı ve hüznü değil biten 455 bin yuvayı, yuvalarına kavuşan 2 milyon depremzedeyi, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizi konuşuyoruz. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı 2 yılda bitiren Türkiye'mizin gücünü konuşuyoruz. Sözünü yerde koymayan yiğidi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ahde vefasını konuşuyoruz. Dünyada hiçbir yerde yok, hiçbir devlet 2 yıl gibi kısa bir zamanda vatandaşlarına bu hizmeti sunamaz. Biz milletimize hizmeti yük değil şeref biliyor, bu aziz millete hizmet şerefini bahşeden Rabb'imize binlerce kez şükrediyoruz."

Deprem bölgesinde asrın inşasını tamamlayınca bizlere 'Yoruldunuz mu?' diye soruyorlar. Açık söylüyorum, biz iş yapmaktan yorulmadık ama iş bilmezlerin boş sözlerinden bıktık, usandık. Asrın inşasına gölge düşürmeye çalışanlardan sıkıldık. Dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler, Hatay'a, Maraş'a akın edip 'Siz bu işleri nasıl başardınız?' diyerek bizi takdir ediyor, bizden akıl alıyorlar. Milletimiz, 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun.' diyor ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar, utanmadan 11 ilimize gidip 'asrın inşasında kusur arama' turları düzenliyor. 'Hükümet enkaz altında kalır.' diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti, ana muhalefet partisinin sinir sistemi çöktü. Yatıyorlar, kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar."

Ana muhalefet partisinin günlerdir "Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler." diye yalan söylediğini, anlattıkları halde ısrarla iftirasına devam ettiğini belirten Kurum, "İşte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 80'e yakın indirim yapacağız, vatandaşlarımız 484 bin liraya evi satın alabilecekler. Bunu alırken de kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak. İşte bu kadar. Bunun böyle olacağı belliydi çünkü 24 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynısını yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, her afette, depremde, selde vatandaşa yük yüklemeden, faizsiz, sabit fiyatla ödeme imkanı sunduklarını vurgulayarak, "İşte İzmir'de 1600 lira taksit ödüyorlar, Giresun'da 1460 lira, Elazığ'da 1060 lira. Özgür Özel, bunu bile bile yalanlarına devam ediyor. Aklınca oyun kurdu, 11 ilde hiçbir şey yapmamayı algılarla örtecek. 'Ben dedim de faizsiz yaptılar.' diyecek. Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet sizi de bizi de çok iyi bilir." dedi.

"Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız"

Bugüne kadar hiçbir afette vatandaşı zor durumda bırakmadıklarının, hep yanında olduklarının altını çizen Kurum, "Siz, bu milleti hep yüz üstü bıraktınız. Buca'da lağım patlar, esnaf dükkanının önüne kaldırım taşını kendisi döşer. İzmir'de çöp dağları milleti canından bezdirir, İstanbul trafiği Hindistan'ı aratmaz, Ankara'da çeşmeden sular akmaz. Hala dönüp bize laf yetiştirirler. Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız. İftiralarınızla milletimizi kandırdığınız, seçim meydanlarında söyleyip de yapmadığınız vaatlerin hesabını verin." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, çeyrek asırdır olduğu gibi yarın da herkesin en iyi bildiği işi yapacağını belirterek, "Biz çalışacağız, üreteceğiz, alın teri dökeceğiz, gönülden gönüle köprüler kuracağız. (Muhalefet) Onlar da işin başında köstek olmaya, iş başladığı zaman ölü taklidi yapmaya, iş bittiğinde 'Ne yapacağız işte, buradaki algıyı yöneteceğiz.' diyerek, yalanlar, iftiralar atmaya devam edecekler. Vatandaşımız müsterih olsun. Allah'ın izniyle biz aziz milletimizi bu iş bilmezlere bugüne kadar muhtaç etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gözümüzün nuru Kocaeli'mize, bu cennet vatana hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hak sahibi olacakların yeni yuvalarında huzurla, sağlıkla ve mutlulukla oturmalarını dileyen Kurum, ev sahibi olmayan bir tek vatandaş kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun gayret sarf ettiklerini, ülkenin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bugün itibarıyla TOKİ olarak 81 ilde toplam 1 milyon 757 bin konut sayısına ulaştıklarını belirten Sungur, ülke genelinde 1633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşaatının devam ettiğini kaydetti.

Sungur, 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Kocaeli'ye yeni konutlar kazandıracaklarını dile getirerek, "Kocaeli'mizden toplam 153 bin 742 vatandaşımız başvuruda bulunmuş. Noter ve sizlerin huzurunda çekilecek kurayla 10 bin 340 ailemiz belirlenecektir. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projeleri kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, Türkiye, Kocaeli, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, Kocaeli'de 'Ev Sahibi Türkiye' kura çekim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
Doğu Anadolu’nun en büyüğü Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Olimpiyat pistinde aşk rüzgarı: Madalyalı sporcuya sürpriz evlilik teklifi Olimpiyat pistinde aşk rüzgarı: Madalyalı sporcuya sürpriz evlilik teklifi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
Türk boksunun acı günü Seyda Keser hayatını kaybetti Türk boksunun acı günü! Seyda Keser hayatını kaybetti
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı İzmirli kuryeden trafikte akılalmaz hamle, ehliyeti elden gidince eşeği kullandı

14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
23:29
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Kocaeli'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.