Yargı Sistemindeki Değişim ve Filistin'deki İhlaller - Son Dakika
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Politika

Yargı Sistemindeki Değişim ve Filistin'deki İhlaller

1) BAKAN TUNÇ; 'GEÇMİŞTE DARBECİLERE DESTEK VEREN YARGI VARKEN, BUGÜN DARBECİLERİ YARGILAYAN YARGI SİSTEMİ VAR'Yalova Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, binada incelemelerde bulunduktan sonra Yalova AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret etti.

11.10.2024 23:43
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1) BAKAN TUNÇ; 'GEÇMİŞTE DARBECİLERE DESTEK VEREN YARGI VARKEN, BUGÜN DARBECİLERİ YARGILAYAN YARGI SİSTEMİ VAR'

Yalova Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, binada incelemelerde bulunduktan sonra Yalova AK Parti İl Başkanlığını Ziyaret etti. İl başkanlığında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçmişte darbecilere desten veren bir yargı varken, bugün darbecileri yargılayan, yargı sistemi olduğunu söyleyerek, "Geçmiş darbelerde 12 eylülde, 28 Şubat'ta darbecilere destek veren yargı varken, bugün ülkemiz, darbecileri yargılayan, milletin hakkını hukukunu savunan, bir yargı sistemine kavuştu. Milletimiz sayesinde bunlar gerçekleşti. Sonrasında da Cumhur İttifakı'yla gelişen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle, yeni bir dönem pandeminin etkisi, ardından etrafımızdaki savaşlar Rusya, Ukrayna savaşı yine güneyimizde, Doğu Akdeniz'deki mücadelelerimiz, günümüzde kurulmak istenen bir terör devletine karşı çıkışımız, bir de 6 Şubat depremleriyle ekonomimiz olumsuz etkilendi. Enflasyonu, çift haneli rakamdan, tek haneli rakama biz düşürdük" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ, 22 YILDA HER ALANDA 4 KAT BÜYÜTTÜK'

Türkiye'yi, 22 yılda her alanda 4 kat büyütüldüğünü belirten Bakan Tunç, "Her yer altyapı çalışmaları, üstyapı çalışmaları, fiziki kalkınma noktasında ülkemiz gerçekten çok büyük mesafe aldı. Ekonomide, 22 yıl önceki ekonomiye göre 4 kat büyüttük. Türkiye'yi, her alanda 4 kat büyüttük. Savunma sanayinden, enerji yatırımlarına, üniversitelerinden, barajlarına tünellerinden diğer yatırımlarına varıncaya kadar en ücra köylerine varıncaya kadar eserler görüyorum. Milletimiz de, zaten bu eserler sayesinde sürekli "Ben AK Parti'den vazgeçmiyorum' dedi. Tabi, sadece fiziki kalkınmayla yetinemezdik" dedi.

'O ÇOCUK VE KADIN KATİLLERİ, ENİNDE SONUNDA İNSANLIK HUZURUNDA HESAP VERECEK'

45 bine yakın Filistinlinin katledildiğini ve bunun suçlularının insanlık huzurunda hesap vereceğini kaydeden Bakan Tunç, "1 yılı geçkin bir zamandır çocuklar ve kadınlar katlediliyor. 45 bine yakın Filistinli şehit edildi. Uluslararası kuruluşlar çaresiz ve çözümsüz. Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan dava var. Tedbir kararları verildi ama bu tedbir kararlarını uygulayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi etkisiz bir oyla vefa edilebiliyor. Uluslararası ceza mahkemesi var. Başsavcı yakalama talep ediyor ama yakalama talep edilen savaş suçlusu, soykırım suçlusu, Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkıp konuşma yapıyor ve alkışlanıyor. ya o alkışlayanlar, biz de buna suç ortağıyız diyorlar. Dünyaya kara milleti olarak onlar geçecek. O çocuk ve kadın katilleri, o soykırım suçluları eninde sonunda insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün gelecek, ilahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Biz dünyada hakkı hakkaniyeti savunmaya Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yargı Sistemindeki Değişim ve Filistin'deki İhlaller - Son Dakika

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