Bakan Tunç: Sokak hayvanları yasa teklifiyle sebepsiz yere hayvan öldürme söz konusu değil

Politika

Bakan Tunç: "(Sokak hayvanları yasa teklifi) Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil"

- (Osman Kavala ve Gezi Parkı Davası tutuklularının ziyareti için dilekçe) "Onunla ilgili bir dilekçe verildi. 19 Temmuz'da bize ulaştırıldı. Değerlendirme aşamasındayız"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur" dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmaya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.