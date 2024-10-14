Bakan Tunç'tan Cezaevinde Yatmayı Değiştiren Taslak - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan Cezaevinde Yatmayı Değiştiren Taslak

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Bakan Tunç, 2 yılın altında ceza alanların cezaevinde yatmayacağını açıkladı.

14.10.2024 21:42
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Bakan Tunç: "2 yılın altında ceza alan ceza evinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslağımızı sunduk. Basit suçlara da hapis cezası olacak"

"Cezasızlık algısı ortadan kalkacak"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan Cezaevinde Yatmayı Değiştiren Taslak - Son Dakika

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