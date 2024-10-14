Bakan Tunç'tan Cezaevinde Yatmayı Değiştiren Taslak

Politika

Bu kez saha dışında kendine hayran bıraktı! Zehra\'dan Vargas\'a sürpriz

Bakan Tunç: "2 yılın altında ceza alan ceza evinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslağımızı sunduk. Basit suçlara da hapis cezası olacak"

"Cezasızlık algısı ortadan kalkacak"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme açıklamalarda bulundu.