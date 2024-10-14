Bakan Tunç: "2 yılın altında ceza alan ceza evinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslağımızı sunduk. Basit suçlara da hapis cezası olacak"
"Cezasızlık algısı ortadan kalkacak"
ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Bakan Tunç'tan Cezaevinde Yatmayı Değiştiren Taslak - Son Dakika
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