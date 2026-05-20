Bakan Uraloğlu Akçaabat'ta kitapseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Uraloğlu Akçaabat'ta kitapseverlerle buluştu

20.05.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Kitap ve Söyleşi Günleri'nde kitapseverlerle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Kitap ve Söyleşi Günleri'nde kitapseverlerle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte stantları gezdi, organizasyona ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kitap ve Söyleşi Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Uraloğlu, okumanın önemine dikkati çekti.

Uraloğlu, memleketin 81 iline katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"O sizin sıralarınıza kitapları koyduran, bütün yolları yaptıran, bize ne lazımsa eğitimden, sağlıktan, şehir hastanelerimize kadar onları esas yaptıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun. Elbette yollar yapacağız, hastaneler yapacağız, ulaşımdan, iletişimden tüm hizmetleri yapacağız ama bu topraklarda Özdemir Bayraktar abimiz var. Allah rahmet etsin. Onun yetiştirdiği evlatlar var, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar. Onlar okuyarak, ilimde gayret ederek ülkemizi dünyada havacılıkta lider hale getirdi. 6 Şubat depreminde depremzedelere el uzatan genç kardeşlerimiz vardı."

Gençlerin ve çocukların ülkenin istikbali olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Sizler, bizim ülkemizi getirebildiğimiz yeri çok daha yukarılara çıkaracaksınız Allah'ın izniyle. Biz de bu yolda sizin önünüzü açmak için hep beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekibimizle beraber gayret içerisindeyiz. Allah'ın izniyle hedefimize sizlerle beraber ulaşacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, gazetecilerin Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili soruları üzerine, "İlk belirlemelere göre, AFAD koordinasyonunda ulaştırma başta olmak üzere bir kayıp olmadığı tespit edildi. Biraz önce de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Bey'le de görüştük, çok şükür bir sıkıntıları yok." diye konuştu.

Uraloğlu, 5,6 büyüklüğündeki depremin, yapının cinsine göre yıkıcı olabileceğine işaret ederek, "Kısa süreli olmuş ama çok ciddi hissetmişler. Çok şükür hiçbir yerde bir problem yok. İlk aldığımız bilgilere göre, köylerde tespit yapıyorlar ama önemli bir problem olmadığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu Akçaabat'ta kitapseverlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 13:51:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu Akçaabat'ta kitapseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.