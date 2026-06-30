Uraloğlu: 24 yılda 355 milyar dolar yatırım - Son Dakika
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Uraloğlu: 24 yılda 355 milyar dolar yatırım

Uraloğlu: 24 yılda 355 milyar dolar yatırım
30.06.2026 14:44
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda ulaştırma ve altyapıya 355 milyar dolar yatırım yapıldığını, demiryolu ve uluslararası koridor projeleriyle Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünün güçlendirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 24 yılda 355 milyar dolar ile ulaştırma ve altyapı alanında tarihi adımları hayata geçirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısında konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonu, demiryolu yük taşımacılığının geleceği, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği ve Türkiye'nin küresel ticaret koridorlarındaki rolü açısından önemli bir çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Ticaretin gelişmesinin ve sürdürülebilir olmasının en önemli yollarından birisinin ulaşım olduğunu dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım sektörünü uluslararası alanda en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"Son 24 yılda 355 milyar dolar ile ulaştırma ve altyapı alanında tarihi adımları hayata geçirdik"

Son yıllarda ulaştırma ve altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yol, demiryolu, liman, lojistik merkez ve sınır kapısı, bunların her biri ekonominin ana can damarlarıdır. Bu kapsamdan baktığımızda ulaştırma projeleri sadece fiziki yatırımlar değildir. Aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda 355 milyar dolar ile ulaştırma ve altyapı alanında tarihi adımları hayata geçirdik. Türkiye'yi bölünmüş yollarla, otoyollarla, yüksek hızlı trenlere, limanlarla, havalimanlarıyla, lojistik merkezlerle ve güçlü haberleşme altyapısıyla donattık. Özellikle 2002 yılından itibaren demiryollarını stratejik bir başlık altında topladık. Halihazırda bugün 4 bin 164 kilometre yapımı devam eden demiryolu ağımız var" diye konuştu.

"AB ile iş birliği yapmanın işimizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz"

Türkiye'nin kıtalar arasında köprü vaziyeti gördüğünü ifade eden Uraloğlu, "Bir taraftan Orta Asya'dan, Uzak Doğu'dan çıkan Orta Koridor'u Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırırken, diğer taraftan Körfez Bölgesi'nden Kalkınma Yolu Koridoru ile beraber Basra Limanı'ndan bin 200 kilometre demiryolu ve karayoluyla ülkemize ulaştırıp, oradan da yine Avrupa'ya götürme gayreti içerisindeyiz. O noktada da yine AB ile iş birliği yapmanın işimizi beraberce kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Çok uzun yıllardır kesintiye uğrayan karayolu taşımacılığını da geçtiğimiz aylarda Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan üzerinden hayata geçirdiğimizi, yine aynı şekilde Irak üzerinden de özellikle hayata geçirdiğimizi belirtmek isterim. Ürettiğimiz demiryolu araçlarını yine yeşil enerji ve dönüştürülebilir enerjiye yönelik üretiyoruz. Suudi Arabistan'dan başlayıp bütün Avrupa'ya kadar gidecek olan hattımızın bütün Körfez ülkelerine de bağlanmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye çok ciddi mesafe kat etti"

Türkiye'nin AB ile olan ilişkisine de değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği'nin Global Gateway stratejisi ve AB Bağlantısallık Gündemi kapsamında, Avrupa ile Orta Asya arasında güvenilir, sürdürülebilir ve dirençli bağlantılar kurulması 'kazan-kazan' politikası gereği hepimiz için faydalı olacaktır. Hiç şüphesiz bu gündemin doğal ve stratejik bir parçası olarak Türkiye, öncelikle kendi yapması gereken yatırımları, elbette başta AB'nin destekleri, kredileriyle beraber yapması noktasında çok ciddi bir mesafe katetti. Bunun dışında da gerek Orta Koridor'da, gerekse de bizim güneyimizdeki koridorlarda yapılacak olan işlerde ciddi bir şekilde inisiyatif aldığını ve almaya da devam edeceğini belirtmek isterim." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uraloğlu: 24 yılda 355 milyar dolar yatırım - Son Dakika

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