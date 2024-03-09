Bakan Yardımcıları Gölbaşı\'nda seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.
Gürgen ve Aydın, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışı yaptı ve burada partililerle bir araya geldi.
Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, burada yaptığı konuşmada, ilçede 9 bilim insanıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.
İlçede Emlak Konut'un çalışma yaptığını hatırlatan Gürgen, şöyle devam etti:
"Gölbaşı'nın imara açılması için tam 1 yıldır 9 bilim insanıyla çalışmalar yapılıyor ve son aşamasına geldi Bakanlığımıza teslim edildi. En büyük önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesi. Bunun için bilimin ışığında imarda eğer bir düzenleme yapılabilecekse, bunun müjdesini şimdiden vermek isterim. Gölbaşı merkezinin sınırlı da olsa yapılaşmayla ilgili bir umut ışığımız var. Kadim Gölbaşı'nda birlikte yaşadınız ilçenin kapatılması diye bir şey söz konusu olmayacak. Emlak konut eliyle yapılan konutları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani inşallah önümüzdeki haftanın içerisinde sizinle daha net bilgileri paylaşacağım."
Bakan Yardımcısı Aydın, ise Gölbaşı ilçesinin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade etti.
Depremlerde büyük hasar gören ilçenin yeniden ayağa kalkması için mücadele ettiklerini belirten Aydın, "Gölbaşı'nın her bir problemi bizim problemimiz bileceğiz. İlçenin her bir sorunu bizim sorunumuz olacak. Bu problemi çözmek ve derde derman olmak adına emin olun gecemizi gündüzümüze katacağız. Belediye başkan adaylarımızla el ele vereceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla hükümetimizle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile el ele verip Gölbaşı'nı yeniden ayağa kaldıracağız." diye konuştu.
Programa, Adıyaman Millet Vekilleri Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, İshak Şan, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve partiler katıldı.
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