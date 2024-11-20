Bakan Yumaklı\'dan CHP Milletvekillerine Tepki

Politika

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya Gazi Meclis'imizde gösterdikleri kaba kuvvet kabul edilemez. Meclis çatısı altındaki bu şiddet gösterisini kınıyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söyleyecek sözünüz yoksa, suçluluk duygusu içindeyseniz yapacağınız tek şey içinizde sakladıklarınızın dışa vurumu olan 'rezalet' çıkarmaktır. Maalesef bugün buna şahit olduk. Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya Gazi Meclis'imizde gösterdikleri kaba kuvvet kabul edilemez. Sayın Bakanımızı gösterdiği sağduyu için tebrik ediyor, Meclis çatısı altındaki bu şiddet gösterisini kınıyorum" dedi.