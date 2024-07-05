Bandırma Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda Yardım Yapılan Vatandaşların Yüzleri İfşa Edildi - Son Dakika
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Politika

Bandırma Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda Yardım Yapılan Vatandaşların Yüzleri İfşa Edildi

Bandırma Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı\'nda Yardım Yapılan Vatandaşların Yüzleri İfşa Edildi

Bandırma Belediyesi'nin Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda yapılan sinevizyon gösteriminde, sosyal yardım yapılan ihtiyaç sahiplerinin yüzleri açıkça gösterildi. Bu durum AK Parti sıralarının tepkisini çekti.

05.07.2024 13:36  Güncelleme: 13:42
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Bandırma Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda yapılan sinevizyon gösteriminde yardımda bulunulan ihtiyaç sahiplerinin yüzleri açıkça gösterildi. Bu durum AK Parti sıralarının tepkisini çekti.

Bandırma Belediyesi'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda sosyal yardım yapılan bazı vatandaşlar açık bir şekilde ifşa edildi. Sinevizyon gösteriminde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzleri sansürlenmeden gösterildi. Daha sonra bu canlı yayın görüntüleri Bandırma Belediyesi'nin sosyal medya hesabından kalıcı olarak paylaşıldı. Görüntülerde bulunan ufak yaşta engelli çocuklardan hasta yatağında yatan vatandaşlara kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaş mahcup edildi.

Bu duruma AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdullah Çolak tarafından tepki gösterildi. Abdullah Çolak, meclis toplantısında söz alarak, "Dikkatimi çekti. Sosyal yardımda bulunduğumuz vatandaşların fotoğrafları paylaşılıyor. Bu duruma Kişisel Verilerin Korunması Konunu kapsamında dikkat etmekte fayda var. Bu durum başımıza dert açabilir" diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da bu sözleri gülerek cevapladı. Dursun Mirza, "Çok önemli bir uyarı. Arkadaşlar lütfen buna dikkat edelim. Benim gözümden kaçmış" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda Yardım Yapılan Vatandaşların Yüzleri İfşa Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda Yardım Yapılan Vatandaşların Yüzleri İfşa Edildi - Son Dakika
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