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Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız - Son Dakika

Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız

15.11.2021 12:08

Mersin'de yapımı devam etmekte olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta akan yemekhanesiyle gündeme gelen Akkuyu'daki maaş protestoları sırasında özel güvenlik görevlisinin eyleme katılan bir işçiye uçan tekme attığı görüntüleri paylaşan CHP Mersin Milletvekili Başarır, darp edilen işçinin hayatını kaybettiğini öne sürüp, "Bu iddia doğruysa dünyayı başlarına yıkarız" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta akan yemekhanesiyle gündeme gelen Akkuyu, bu kez olaylı işçi eylemine sahne oldu. Aylardır maaş alamadıkları için hafta içinde topluca iş bırakıp eylem yapan işçilerle özel güvenlik ve jandarma arasında arbede yaşandı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN İŞÇİYE UÇAN TEKME

İşçilerin ilk olaylı maaş protestosu görüntülenirken, yeşil yelekli özel güvenlik görevlisinin hak arayan bir işçiye uçan tekme atması eyleme damga vurdu. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı canlı yayında özel güvenlik görevlisinin uçan tekme attığı işçinin hayatını kaybettiği yönünde iddialar bulunduğunu ifade ederek, "Bu iddia doğruysa dünyayı başlarına yıkarız" çıkışında bulundu.

CHP'li Başarır katıldığı canlı yayında Akkuyu'daki olaylarla ilgili olarak şunları söyledi;

"Orada Mersinli insanlar çalışıyor. Orada yemeklerinden çıkan kurttan, yerdeki çatlaklardan kendilerine yapılan muameleye kadar her türlü görüntüyü bizlerle paylaşıyorlar. Çünkü gerçekten çok kötü şeyler oluyor orada.

"HİÇ KİMSENİN EMEKÇİ İNSANLARA BU MUAMELEYİ YAPMA HAKKI YOK"

Ve bu şirketin sahibi Rus. Benim Mersinli yurttaşlarıma bu muamele yapılıyor. Maaşlarını alamadıkları için tepki veren işçilere yapılan bir hareket bu. Hatta bu darp edilen işçinin de hayatını kaybettiği iddia olarak arkadaşlarımdan bana geldi. Bu iddia doğruysa dünyayı başlarına yıkarız. Hiç kimsenin emekçi insanlara bu muameleyi yapmaya hakkı yok.

"TABLDOTLARDA KURTLARIN GEZİNDİĞİ GÖRÜNTÜ VAR ELİMDE"

İşçilerin tabldotlarında kurtların gezindiği görüntüler var elimde, onları da atabilirim. Yani insanları bu şartlarda çalıştıracaksın, maaşını vermeyeceksin ve bir de döveceksin. Kim? Rusya. Ben bu Rusya'ya bu hakları nasıl verdik anlamıyorum."

Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Nükleer Güç, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız - Son Dakika
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