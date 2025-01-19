Başkan Balaban Uncubozköy\'de Esnaf Ziyareti Yaptı

Politika

İlçedeki mahalle ziyaretlerine devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Uncubozköy'de esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Göreve başladığı günden bu yana 'Yunusemre Hepimizin' anlayışıyla görev yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleriyle vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Ziyaretlerine Uncubozköy Mahallesi ile devam eden Başkan Balaban, işyerlerini gezerek esnafa iyi kazançlar diledi. Esnafın ve mahalle sakinlerinin sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Balaban, vatandaşın taleplerini ise not aldı. Başkan Balaban'ı mahallelerinde gören vatandaşlar ise sevgi gösterisinde bulundu. Kendisine gösterilen sevgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Balaban, mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti. - MANİSA