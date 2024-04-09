Tarsus Belediyesi Yeni Dönem Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Mersin Tarsus Belediyesinin yeni dönemin ilk meclis toplantısı, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, belediyenin farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca görev alacak yeni meclis üyeleri oylama ile belirlendi. Başkan Boltaç, dilek ve temenniler bölümünde, Tarsus Belediyesinin mali durumu hakkında bilgi vererek, belediyenin artık emin ellerde olduğunu belirtti.

Tarsus'un çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirten Boltaç, şöyle konuştu: "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Huzurlarınızda bu 5 yıllık süreçte Tarsus halkına şunun sözünü veriyorum. Bürokrat arkadaşlarımız ve siz değerli meclis üyelerimiz bu süre zarfında çok çalışacaksınız. Ben de sizlerle birlikte çalışacağım. Bizden sonraki nesillere ve gelecek olanlara iyi bir eser bırakmamız gerekiyor. Bu bizim vatanımıza, milletimize olan borcumuzdur. O yüzden artık siyaseti bir tarafa bıraktık. Hepimizin siyasi görüşü farklı olabilir. Ama artık söz konusu Tarsus'tur. Tarsus Belediyesi'nin meclis üyesi olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız ve Tarsus'un çıkarları doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Toplumsal yararı sağlayan her şeyin altına tüm Tarsus bilsin ki ayrım yapılmaksızın tüm meclis üyelerim imza atacaktır."

"Alınan kararlar Tarsus'a hayırlı olsun"

Meclis toplantısında belediyenin son durumu hakkında da bilgi veren Boltaç "Toplam borç 343 milyon 736 bin TL. İhalesi yapılmış devam eden işlerin hak edişleri var. İşlerimizin devam ettiği fakat hak edişlerinin yapılmadığı borçlarımız ise 250 milyon 92 bin TL. Genel durumumuz ise ikisini topladığımızda 593 milyon 828 bin TL'lik borcumuz var" dedi.

Alınan kararların Tarsus'a hayırlı olmasını temenni eden Boltaç, "Devraldığımız belediyenin gelir-gider dengesi biraz şaşmış durumda. Mali disiplinden uzak bir tablo devraldık. Ne sızlanacağız, ne enkaz edebiyatı yapacağız, ne de işlerimizde en ufak bir aksama olacak. Devraldığım belediye sorunlu bir belediyedir ama bu sürecin altından en kısa sürede kalkacağız. Tarsus Belediyesi artık emin ellerdedir. Tarsuslu vatandaşlarımız hiç merak etmesin. Biz halkımızın belediyesini bütün olumsuzluklara rağmen en güzel şekilde idare edeceğiz" diye konuştu.

Boltaç, konuşmasında herkesin ramazan Bayramını da kutladı. - MERSİN