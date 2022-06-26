Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata heyetini misafir edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata heyetini misafir edecek

26.06.2022 14:24
Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata heyetini misafir edecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Libya'nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misurata'dan bir heyetin 'Kardeş Şehir' ilişkileri çerçevesinde Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Libya'nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misurata'dan bir heyetin 'Kardeş Şehir' ilişkileri çerçevesinde Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile farklı ülkelerin ilişkilerinin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz süreçte, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarıyla sanayi, ticaret ve kültürel alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde Libya'nın serbest bölge ve yatırımlar şehri Misurata'ya giderek, Misurata ile kardeş şehir protokolünü imzalamıştı. Başkan Büyükkılıç, liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan kardeş şehir Misurata'dan bir heyetin de Kayseri'ye geleceğini söyleyerek, kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda geliştireceklerini ifade etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu adımın Kayseri açısından önemli bir strateji olduğunu dile getirerek, Misurata'dan Kayseri'ye gelen heyeti şehirde misafir edeceklerini belirtti. Büyükkılıç, Misurata heyetinin Kayserili yatırımcılarla da görüşeceğini vurgulayarak, şu şekilde konuştu;

"Kayseri stratejik olarak önemli bir adım atmıştık. Liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri ile kardeş şehir olmuştuk. Bu anlayış içerisinde oraya gittik, protokol imzaladık, meclisimizden karar aldık. Biz ziyaret ettikten sonra, onları da davet ettik. İnşallah onları misafir edeceğiz. Önümüzdeki hafta Salı günü gelip, Cuma günü ayrılacaklar. Yatırımcılarla görüşmeler yapılacak, şehrimize ekonomik olarak nasıl bir katkısı olur, belediye olarak bizlerin nasıl katkısı olur hep birlikte değerlendirilecek." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri yaz gecelerinde 'Eyvan Sohbetleri' Kayseri yaz gecelerinde 'Eyvan Sohbetleri'
Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata heyetini misafir edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 14:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata heyetini misafir edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement