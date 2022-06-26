Başkan Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata heyetini misafir edecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Libya'nın liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan Misurata'dan bir heyetin 'Kardeş Şehir' ilişkileri çerçevesinde Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ile farklı ülkelerin ilişkilerinin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz süreçte, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarıyla sanayi, ticaret ve kültürel alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde Libya'nın serbest bölge ve yatırımlar şehri Misurata'ya giderek, Misurata ile kardeş şehir protokolünü imzalamıştı. Başkan Büyükkılıç, liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri olan kardeş şehir Misurata'dan bir heyetin de Kayseri'ye geleceğini söyleyerek, kardeş şehir ilişkisini tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konularda geliştireceklerini ifade etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu adımın Kayseri açısından önemli bir strateji olduğunu dile getirerek, Misurata'dan Kayseri'ye gelen heyeti şehirde misafir edeceklerini belirtti. Büyükkılıç, Misurata heyetinin Kayserili yatırımcılarla da görüşeceğini vurgulayarak, şu şekilde konuştu;

"Kayseri stratejik olarak önemli bir adım atmıştık. Liman, serbest bölge ve yatırımlar şehri ile kardeş şehir olmuştuk. Bu anlayış içerisinde oraya gittik, protokol imzaladık, meclisimizden karar aldık. Biz ziyaret ettikten sonra, onları da davet ettik. İnşallah onları misafir edeceğiz. Önümüzdeki hafta Salı günü gelip, Cuma günü ayrılacaklar. Yatırımcılarla görüşmeler yapılacak, şehrimize ekonomik olarak nasıl bir katkısı olur, belediye olarak bizlerin nasıl katkısı olur hep birlikte değerlendirilecek." - KAYSERİ