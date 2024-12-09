Başkan Çelik\'ten CHP Gaziemir İlçe Başkanı Özkan\'a Teşekkür

Politika

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kazım Özkan'ın gerçekleştirdiği nazik ziyaret için teşekkür etti. Başkan Çelik, bu tür ziyaretlerin dayanışmayı güçlendirdiğini ve yerel yönetimler arası iş birliğini artırdığını belirtti.

Ziyarette, iki belediyenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle, vatandaş odaklı projeler ve sosyal hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi için fikirler paylaşıldı. Birsen Çelik, bu tür buluşmaların ortak akılla hareket etmenin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kazım Özkan da Bozkurt Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Özkan, parti teşkilatlarının ve belediyelerin halkın ihtiyaçlarına yönelik ortak çözümler üretmesinin önemine değindi. Her iki taraf da hizmet kalitesinin artırılmasında iş birliğinin gerekli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Çelik, ilerleyen süreçte de bu tür ziyaretlerin ve istişarelerin devam edeceğini vurguladı. Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve iş birliği temennileriyle sona erdi. - DENİZLİ