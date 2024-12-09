Başkan Çelik'ten CHP Gaziemir İlçe Başkanı Özkan'a Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Çelik'ten CHP Gaziemir İlçe Başkanı Özkan'a Teşekkür

Başkan Çelik\'ten CHP Gaziemir İlçe Başkanı Özkan\'a Teşekkür

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kazım Özkan'ın yaptığı nazik ziyareti takdirle karşıladı. Ziyaret sırasında iki belediyenin projeleri ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

09.12.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kazım Özkan'ın gerçekleştirdiği nazik ziyaret için teşekkür etti. Başkan Çelik, bu tür ziyaretlerin dayanışmayı güçlendirdiğini ve yerel yönetimler arası iş birliğini artırdığını belirtti.

Ziyarette, iki belediyenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle, vatandaş odaklı projeler ve sosyal hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi için fikirler paylaşıldı. Birsen Çelik, bu tür buluşmaların ortak akılla hareket etmenin önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kazım Özkan da Bozkurt Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. Özkan, parti teşkilatlarının ve belediyelerin halkın ihtiyaçlarına yönelik ortak çözümler üretmesinin önemine değindi. Her iki taraf da hizmet kalitesinin artırılmasında iş birliğinin gerekli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Çelik, ilerleyen süreçte de bu tür ziyaretlerin ve istişarelerin devam edeceğini vurguladı. Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve iş birliği temennileriyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Birsen Çelik, Belediye, Gaziemir, Politika, Bozkurt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Çelik'ten CHP Gaziemir İlçe Başkanı Özkan'a Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:25 Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:43 Suriye Hava Kuvvetleri’ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad’ın Uçağı Mı Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
20:13 TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 16:21:27. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Çelik'ten CHP Gaziemir İlçe Başkanı Özkan'a Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.