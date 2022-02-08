Üye Girişi
Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü - Son Dakika

Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü

08.02.2022 17:33
Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, bedensel engelli Zühre Çelik ile bir araya geldi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, bedensel engelli Zühre Çelik ile bir araya geldi. Lise diplomasını alan Zühre Çelik'i tebrik eden Başkan İşlek, "Artık hedefimizde üniversite var" dedi.

Liseyi dışarıdan okuyan ve Yelten'de yaşayan bedensel engelli Zühre Çelik'in Ömer İşlek'i makamında ziyaret edeceğim demesi üzerine Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Zühre Çelik'e sürpriz yaparak evine gitti. Ailesi tarafından karşılanan İşlek, Zühre Çelik'i başarısından dolayı tebrik etti.

Artık lise bitti sırada üniversite var diyen Ömer İşlek, Zühre Çelik'in üniversite okuması için tavsiyelerde bulunarak, okul masraflarının karşılanacağını söyledi. Ziyaret dolayısı ile mutlu olduğunu belirten Zühre Çelik, "Ben sizi ziyaret edecektim siz beni ziyaret ettiniz çok memnun oldum" dedi. Ziyaret sonunda Başkan İşlek, Çelik'in diploması ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan İşlek, daha sonra Yelten Dallar İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimi tarafından karşılanan İşlek, okulun istek ve taleplerini dinledi. Okulun 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Buğdaycı ile sohbet eden Başkan İşlek, kendisinin hayali olan ve gidemediği Pilotluk mesleği ile ilgili olarak Mustafa Buğdaycı'yı İstanbul'a Siha'ların üretim merkezine gönderme sözü verdi. - ANTALYA

Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü
Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü
Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü
Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü

YORUMLAR
500

Ömer Niyazi İşlek, Üniversite, Engelli, Lise, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:26 7 kişinin kurşunlandığı Dedeoğulları davasında 'reddihakim' talebi reddedilince aile üyeleri salonu terk ettiler
17:20 9 usta 7 ayda tamamlamıştı! O tespih, Dubai'den 120 bin liraya alıcı buldu
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:39:40. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan İşlek'ten lise diplomasını alan engelli kıza üniversite eğitim masraflarını karşılama sözü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement