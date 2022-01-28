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Başkan Kılıç: "Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz"

28.01.2022 17:25
Başkan Kılıç: "Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz"

Samsun'un Bafra İlçe Belediyesi çetin kış şartlarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürürken, sağlık ile ilgili gelen çağrılara öncelik vermeye devam ediyor.

Samsun'un Bafra İlçe Belediyesi çetin kış şartlarına karşı mücadelesini aralıksız sürdürürken, sağlık ile ilgili gelen çağrılara öncelik vermeye devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz" açıklamasında bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı devam ederken 112 acil servis ekiplerinin hastalara ulaşılması için devreye girerek yolları açıyor. Ekipler Darboğaz Mahallesi'nde boğazına cisim kaçan 8 yaşındaki çocuğun ve merkeze 27 km uzaklıkta bulunan Alaçam Mahallesi'nde düşük tehlikesi geçiren bir hastaya müdahale edilmesine yardımcı oldu.

Her zaman olduğu gibi kış şartlarında da önceliğin insan sağlığı olduğunu belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mızda karla mücadelemize gece-gündüz demeden devam ediyoruz. Bazı kırsal mahallelerimizde açılan yollar devam eden kar yağışı nedeniyle kısa sürede yeniden kapanabiliyor. Çalışmalarımız esnasında gelen sağlık ile ilgili çağrılarda en yakın ekibimizi anında söz konusu noktaya yönlendirerek 112 acil servis ekiplerimize el uzatıyoruz. Gerekirse sahadaki tüm ekiplerimizi ulaşım sorunun yaşandığı noktaya yönlendirir sağlık ekibimize yardımcı oluruz. 112 acil servis ekiplerimiz de zorlu şartlara rağmen cansiperane bir şekilde görev yapıyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Bafra Belediyesi ekipleri daha önce de Darboğaz Mahallesi'nde 1 yaşındaki çocuk ve Uluağaç Mahallesi'nde yaşlı bir hastaya müdahale edilmesinde de sağlık ekiplerine yardımcı olmuştu.

"Can dostlarımız bize emanet"

Başkan Hamit Kılıç, ilçenin merkez ve kırsalında çeşitli noktalara hayvanlar için ekibiyle birlikte yem ve mama bıraktı. Başkan Kılıç, "Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığımız öncülüğünde 81 ilimizde Onlar Bize Emanet sloganıyla başlatılan kampanyayı gönülden destekliyoruz. Minik dostlarımız beslenme güçlüğü çekmesin diye mama ve yem desteğini unutmuyoruz. Kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye kaplanan güzel şehrimizde aynı dünyayı paylaştığımız can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Tatil hediyesi

Bafra Belediyesi, yarıyıl tatiline çıkan öğrencileri harika bir tiyatro oyunu ile ödüllendiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Tiyatro Amisos tarafından sahnelenecek olan Bizim Tomi ve Ceri oyununu çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecekler. Tiyatro oyunu 1 Şubat Salı günü Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahneye konulacak. Bizim Tomi ve Ceri oyununu 13.00-15.00 ve 18.00 saatlerinde 3 seans olarak çocuklarla buluşacak. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz
Başkan Kılıç: Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz
Başkan Kılıç: Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz
Başkan Kılıç: Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz
Başkan Kılıç: Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz

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Hisarcık, Samsun, Bafra, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kılıç: "Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz" - Son Dakika
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