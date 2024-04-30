Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nin borcunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nin borcunu açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldikleri andan itibaren belediyede 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'lik bir borçla karşılaştıklarını dile getirerek, 'Biz bu yüksek borcu halleder ve buradaki bütün vatandaşlarımıza da en güzel şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım' dedi.

30.04.2024 23:09  Güncelleme: 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nin borcunu açıkladı

"Güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'dir"

"Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldikleri andan itibaren belediyede 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'lik bir borçla karşılaştıklarını dile getirerek, "Biz bu yüksek borcu halleder ve buradaki bütün vatandaşlarımıza da en güzel şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesinin borçlarının yaptırdığı pankart ile belediye binasına astırdı. Ardından borçlar ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Köksal, "Seçimler öncesinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizin sözünü vermiştik. Mazbatamızı aldıktan sonra belediyemizin mali durumu ile ilgili bir bağımsız denetçi ile görüşerek mali durum tespiti yapılmasını istedik. Borç tablomuzu belediye binamızın dışına ve içerisine asacağız. Buna göre güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'dir. Sizlerin bizlere olan güveni ve sabrıyla her tülü zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi gece ve gündüz demeden, yorulmak bilmeden çalışıp belediyenin borçlarını azaltıp, gelirleriniz arttıracağız" dedi.

"Harcadığımız her kuruşun hesabını verecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz"

Amaçlarının Afyonkarahisar'ı daha yaşanabilir kılmak olduğunu ifade eden Başkan Köksal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar'ımızı daha güzel kılmak için gerekli yatırımların yapılmasına teşvik edeceğiz. Yemişler içmişler faturaların ödenmesini bize bırakmışlar. Biz bu yüksek borcu halleder ve buradaki bütün vatandaşlarımıza da en güzel şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım. Harcadığımız her kuruşun hesabını verecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Her şey daha güzel bir Afyonkarahisar için."

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar Belediyesi, Burcu Köksal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nin borcunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 00:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nin borcunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement