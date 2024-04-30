Politika

Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'nin borcunu açıkladı

"Güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'dir"

"Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldikleri andan itibaren belediyede 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'lik bir borçla karşılaştıklarını dile getirerek, "Biz bu yüksek borcu halleder ve buradaki bütün vatandaşlarımıza da en güzel şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesinin borçlarının yaptırdığı pankart ile belediye binasına astırdı. Ardından borçlar ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Köksal, "Seçimler öncesinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizin sözünü vermiştik. Mazbatamızı aldıktan sonra belediyemizin mali durumu ile ilgili bir bağımsız denetçi ile görüşerek mali durum tespiti yapılmasını istedik. Borç tablomuzu belediye binamızın dışına ve içerisine asacağız. Buna göre güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'dir. Sizlerin bizlere olan güveni ve sabrıyla her tülü zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi gece ve gündüz demeden, yorulmak bilmeden çalışıp belediyenin borçlarını azaltıp, gelirleriniz arttıracağız" dedi.

"Harcadığımız her kuruşun hesabını verecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz"

Amaçlarının Afyonkarahisar'ı daha yaşanabilir kılmak olduğunu ifade eden Başkan Köksal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar'ımızı daha güzel kılmak için gerekli yatırımların yapılmasına teşvik edeceğiz. Yemişler içmişler faturaların ödenmesini bize bırakmışlar. Biz bu yüksek borcu halleder ve buradaki bütün vatandaşlarımıza da en güzel şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım. Harcadığımız her kuruşun hesabını verecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Her şey daha güzel bir Afyonkarahisar için."