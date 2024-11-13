Başkan Kumral, Babadağ Pazarlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Başkan Kumral, Babadağ Pazarlarını Ziyaret Etti

Başkan Kumral, Babadağ Pazarlarını Ziyaret Etti

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, pazar ziyaretleriyle esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel ekonominin önemine dikkat çekti. Başkan, esnafın ilçenin ekonomik hayatındaki rolüne vurgu yaptı.

13.11.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçede kurulan pazarlarda gerçekleştirdiği ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

"Güzeller güzeli ilçemiz" olarak nitelendirdiği Babadağ'da pazar ziyaretleri yaparak esnafın talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Kumral, hemşerileriyle de sıcak sohbetlerde bulundu. Ziyaret sırasında, hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların ilgi ve desteğiyle karşılanan Kumral, yerel ekonominin canlanması için pazarların önemine dikkat çekti.

Esnafın Babadağ'ın ekonomik hayatında önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Kumral, "Tatlı dilleri ve güler yüzlü yüzleri için esnafımıza teşekkür eder, hayırlı işler dileriz. Vatandaşlarımız pazar alışverişlerinde yerel esnafa destek vermesini önemsiyoruz. Babadağ halkının bu dayanışma ruhu, ilçemize katkı sağlayacaktır" dedi.

Pazar ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kumral, onlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan, Babadağ Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını ve onların taleplerine kulak verdiklerini ifade etti. İlçe halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirdiğine vurgu yaptı. Başkan Murat Kumral, "Allah birliğimizi, kardeşliğimizi ve sevgimizi daim etsin inşallah" diyerek, hem esnaf hem de vatandaşlarla olan dayanışmanın artarak devam etmesini temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Kumral, Babadağ Pazarlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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