Başkan Oğuz'dan bayramda hasta vatandaşlara moral ziyareti - Son Dakika
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Başkan Oğuz'dan bayramda hasta vatandaşlara moral ziyareti

03.05.2022 08:42
Başkan Oğuz'dan bayramda hasta vatandaşlara moral ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan Bayram'ında Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, bayramlarını kutladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan Bayram'ında Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, bayramlarını kutladı.

Başkan Serhat Oğuz, Ramazan Bayramı'nda anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Oğuz, Kahramankazan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, bayramlarını kutladı. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Oğuz, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını iletti. Oğuz ayrıca, hastane personeliyle de bayramlaşarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Moral verebildiysek ne mutlu bize"

Oğuz, Kahramankazan'da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Oğuz, "Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda mübarek Ramazan Bayramı'nda da devlet hastanemizde yatarak tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek acil şifalar diledik. Bayramlarını kutladık. Hal hatır sorduk. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Bu bizim için en büyük mutluluk. Mübarek bayramın hürmetine tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Devlet Hastanesi, Ramazan Bayram, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oğuz'dan bayramda hasta vatandaşlara moral ziyareti - Son Dakika


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