Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"

15.07.2022 15:55
Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ösay, "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. 2023 seçimlerine giderken, 15 Temmuz'da yaptıkları operasyonun başarısızlığı sebebiyle, hala bir takım gayeleri sebebiyle bir kenara çekilmiş uyuyor gibi gözüken hücrelerin, yine 28 şubat gibi benzeri yapıların tekrar gücü ellerine geçirdiklerinde bu milleti ve bu milletin değerlerine görecekleri revanın ve eziyetin bilincinde olmalıyız. Bir 15 Temmuz, bir 28 Şubat ve bir Kurtuluş Savaşı daha yaşamamak için ülkemizin milletimizin birlik ve beraberliği için bir olmalıyız, güçlü olmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Karaağıl köyünde gözleme hayrı Karaağıl köyünde gözleme hayrı
Kaynak: İHA

28 Şubat, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Önsay: 'Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement