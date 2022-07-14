Başkan Pekyatırmacı: "Milletimizin vatan sevgisi her şeyin üzerindedir" - Son Dakika
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Başkan Pekyatırmacı: "Milletimizin vatan sevgisi her şeyin üzerindedir"

14.07.2022 12:31
Başkan Pekyatırmacı: "Milletimizin vatan sevgisi her şeyin üzerindedir"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuzun milletin yazdığı önemli bir kahramanlık destanı olduğunu söyleyerek, "Milletimizin vatan sevgisi her şeyin üzerindedir" dedi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuzun milletin yazdığı önemli bir kahramanlık destanı olduğunu söyleyerek, "Milletimizin vatan sevgisi her şeyin üzerindedir" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajına, "15 Temmuz hain darbe girişimi kahraman milletimiz her zaman hafızasında diri kalacaktır. Milletimize yapılan bu ihanet kalkışması tarih boyunca unutulmayacak ve gelecek nesillere hatırlatılacaktır. O karanlık gecede kahraman Türk milleti, Milli mücadele ruhunu aynı kararlılıkla yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başarmış, tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığının dersini vererek cansiparane duruş sergilemiştir. Hain darbe girişimin bastırılmasının ardından milletimiz meydanları boş bırakmamış çoluk çocuk demeden tüm il ve ilçelerde 28 gün boyunca gece nöbetler tutmuştur. 15 Temmuz'un canlı şahitleri olarak ne söylesek ne anlatsak o gece yaşananları ifade etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. 15 Temmuz, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi Türk milletidir, milletimizin tüm fertleridir. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı direnişimizin altıncı yıl dönümünde millet olarak vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmanın gurunu yaşıyoruz. Hain terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyor, vatan müdafaasında şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimizle birlikte, 15 Temmuz kalkışmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyor, hainlere karşı mücadele de yaralanan gazilerimize, en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Pekyatırmacı: 'Milletimizin vatan sevgisi her şeyin üzerindedir' - Son Dakika

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