Mersin\'de şehit aileleri ve gazilere yeni hizmet binası tahsis edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile şehit aileleri ve gazilere yönelik iş birliği kapsamında tahsis edilen hizmet binasında sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması hedeflenirken, Başkan Seçer, "Şehit, gazi ve gazi ailelerimizle ilişkilerimiz iyi. Özel günlerinde ve diğer ihtiyaçlarında yanlarında olmak için gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Malul Gazi Mustafa Işık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Malul Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Şehit Çocuğu Gürsel Benan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ve Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Nilgün Buz'un da yer aldığı görüşmede, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi Binasının faaliyete geçirilmesi ve binanın tahsisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanması dolayısıyla Başkan Seçer'e teşekkür edildi. Protokol kapsamında Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan Adnan Kahveci Parkı içerisindeki yaklaşık 100 metrekarelik alan, şehit aileleri ve gazilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edildi, burada toplantı, seminer, anma programları ve çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir alan oluşturuldu. İş birliği çerçevesinde, sosyal yardım, psikososyal destek, dini ve milli bayram etkinlikleri ile mevlit ve yemek organizasyonlarının sürdürüleceği binanın bakım-onarımını Mersin Büyükşehir Belediyesi üstlenecek ve genel ihtiyaçlara destek sağlayarak hizmetlerin sürdürülebilirliğine katkı sunacak.

"Şehit, gazi ve gazi ailelerimize büyük bir borcumuz var"

Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Seçer, "Şehit, gazi ve gazi ailelerimizle ilişkilerimiz iyi. Özel günlerinde ve diğer ihtiyaçlarında yanlarında olmak için gayret ediyoruz. Onlara büyük bir borcumuz var. Türkiye Cumhuriyeti köklü geçmişi olan bir devlet. Şehidine ve gazisine sahip çıkan bir devlet aklımız var. Biz de yerel yönetimler olarak, bu devlet sisteminin içinde olan bir kurumuz ve görevimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Seçer, Türkiye'de ilk kez Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirildiğini de aktardı.

"KKTC ve Türkiye'nin hiç ayrılmamasını savunuyoruz"

Başkan Seçer'e katkıları için teşekkür eden KKTC Malul Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Şehit Çocuğu Gürsel Benan, "Türkiye ne kadar güçlüyse KKTC'de o kadar güçlüdür. KKTC ve Türkiye'nin hiç ayrılmamasını savunuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin de uzun süredir bina temini için çaba gösterdiklerini ve Başkan Seçer'in desteğiyle işlemlerin hızlandığını aktararak emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, Başkan Seçer'e Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği tarafından ziyaret anısına plaket takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MERSİN