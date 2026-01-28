Başkan Semih Dere, Bulgurlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Başkan Semih Dere, Bulgurlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Semih Dere, Bulgurlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
28.01.2026 09:49  Güncelleme: 09:50
Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, mahalle ziyaretleri kapsamında Bulgurlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Dere, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip taleplerini not aldı.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, mahalle ziyaretleri kapsamında Bulgurlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Dere, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, mahalle ziyaretleri kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Dere, bu kapsamda son olarak Bulgurlar Mahallesi'ni ziyaret etti. Bulgurlar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Semih Dere, vatandaşlarla sohbet ederek mahallede yaşanan sorunları yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek not alan Başkan Dere, çözüm odaklı bir anlayışla karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dere, "Bulgurlar Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle buluştuk. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini yerinde dinleyerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Gösterdikleri yoğun ilgi ve samimi ev sahiplikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Başkan Semih Dere, Bulgurlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Semih Dere, Bulgurlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
