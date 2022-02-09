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Başkan Şimşek'ten öğrenci servislerine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Başkan Şimşek'ten öğrenci servislerine anlamlı ziyaret

09.02.2022 15:13
Başkan Şimşek'ten öğrenci servislerine anlamlı ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrenciler için aralık ayında uygulamasını başlattığı ücretsiz öğrenci servislerini yeni dönemde ziyaret etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrenciler için aralık ayında uygulamasını başlattığı ücretsiz öğrenci servislerini yeni dönemde ziyaret etti.

Okul servisinde öğrencilerle buluşan Başkan Şimşek, servis uygulamasını yerinde denetledi. Samimi görüntülere sahne olan ziyaret öğrencilerin yüzünü güldürdü. Uygulamanın yeni dönemde de devam etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Şimşek, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz. Onların en iyi koşullarda eğitime ulaşmalarını sağlamak da belediye olarak bizim vazifemiz. Soğuk kış günlerinde elimizdeki tüm imkanları seferber ederek yavrularımız için bu ücretsiz okul servisi projesini hayata geçirdik. Görüyorum ki Gölbaşılı çocuklarımızın yüzü gülüyor. Bu bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Vatandaşa hizmeti sürdürmek ve hayat koşullarını iyileştirmek için yılmadan çalıştıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Aralık ayında başlattığımız uygulama ile belediyemize ait araçlar ve hizmet alımlarıyla toplamda 6 araç ile ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ücretsiz taşınmasını sağlamaya başladık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Gölbaşılılara verdiğimiz hizmeti her alanda devam ettireceğiz. Gencinden yaşlısına kadar her yaştan vatandaşımıza gereken özeni ve desteği vereceğiz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ileride yapacaklarımızın teminatıdır" dedi. - ANKARA

Başkan Şimşek'ten öğrenci servislerine anlamlı ziyaret
Başkan Şimşek'ten öğrenci servislerine anlamlı ziyaret
Başkan Şimşek'ten öğrenci servislerine anlamlı ziyaret

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Ramazan Şimşek, Tragger, Aralık, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Şimşek'ten öğrenci servislerine anlamlı ziyaret - Son Dakika


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