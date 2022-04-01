Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması

01.04.2022 15:13
Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle yayınladığı mesajında Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle yayınladığı mesajında Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti.

Tahmazoğlu mesajında, Ramazan ayının hayata güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur ayı olduğunu belirterek, "Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayı'na girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam Aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir aydır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay; mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Kars'ta Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı Kars'ta Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İslam aleminin ramazanını tebrik etti

Şahinbey, Ramazan, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
15:07 TFF, kulüplerin menajerlere ne kadar ödeme yaptığını açıkladı!
15:02 Masözün 1 Nisan şakası böyle olur: "Cinsel organını büyütmek isteyen arasın" dedi, duyan aradı
14:56 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal
14:56 Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük adamla öpüşürken yakalandı
14:41 Bakan Kirişçi açıkladı: Çiftçiye 890 milyon 642 bin TL'lik destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
14:40 Sağlık Bakan Koca: Sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli sayılacak
08:39 Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18 düşürüldü
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşün" teklifi yapacak
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:21 Aşk Mantık İntikam'da bugün neler olacak? Esra, Ozan'ı affedebilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 15:26:51. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement