Başkan Tatık, Balkıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Başkan Tatık, Balkıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Başkan Tatık, Balkıca Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Balkıca Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sabah namazı kıldı ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan, halkla sürekli iletişimin önemine vurgu yaptı ve taleplerin çözüme kavuşturulacağını belirtti.

20.01.2025 09:01  Güncelleme: 09:02
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, mahalle ziyaretleri kapsamında Balkıca Mahallesi'ni ziyaret etti. Sabah namazını mahalle halkıyla birlikte kılan Başkan Tatık, namazın ardından köy kahvesine geçerek vatandaşlarla çay ve simit eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri, Başkan Tatık'a bu anlamlı ziyareti için teşekkür ederek düşüncelerini dile getirdi. Sohbet sırasında bir vatandaş, eski Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nu örnek göstererek, "Sizleri halkın arasında görmek bizi mutlu ediyor. Tüm siyasileri halkın içinde görmek istiyoruz. Halkla iç içe olan yöneticiler bizim için çok kıymetli" dedi.

Başkan Tatık, mahalle halkıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Misafirperver Balkıca halkına teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmak, sorunlarınızı ve taleplerinizi birebir dinlemek bizim için büyük bir öncelik. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açık" şeklinde konuştu.

Köy kahvesindeki sohbet sırasında vatandaşların dile getirdiği talepleri dikkatle dinleyen Başkan Tatık, bu taleplerin çözümü için gereken adımların hızla atılacağını belirtti. Mahalledeki mevcut hizmetlerin devam edeceğini ve yeni projelerin planlandığını ifade etti. Başkan Tatık, "Bizim yerel yönetim anlayışımızda halkla sürekli iletişim ve dayanışma esastır. Sizlerin görüşleri bizim için rehber niteliğinde" diyerek, mahalle ziyaretlerine devam edeceğini vurguladı.

. Ziyaret sırasında Başkan Tatık'ın sıcak ve samimi tavırları dikkat çekerken, vatandaşlarla kurduğu içten diyalog takdir topladı. Balkıca Mahallesi sakinleri, bu tür buluşmaların devam etmesini isteyerek Başkan Tatık'a teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Başkan Tatık'ın halkla kurduğu bu yakın temas, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki bağları güçlendirmeye devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Tatık, Balkıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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