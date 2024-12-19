Başkan Yalım\'dan Baro Başkanı Boz\'a Ziyaret

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ekim ayında seçilen Uşak Baro Başkanı Avukat Özgür Boz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ekim ayında seçilen Uşak Baro Başkanı Avukat Özgür Boz'u Uşak Adliyesindeki makamında ziyaret etti. Başkan Yalım, ziyaret kapsamında misafirliklerinden dolayı Uşak Baro başkanına ve yönetim ekibine teşekkürlerini iletti.
Öte yandan, ziyarette Başkan Yalım yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve yönetim ekibi de bulurken, Başkan Yalım adliyede bulunan baro odasındaki avukatları da ziyaret etti. - UŞAK
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