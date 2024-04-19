Battalgazi Belediye Başkanı Sosyal Konut İnşaatını İnceledi

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sosyal konutların yapımına devam edildiği inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çamurlu Mahallesi'nde Sosyal Konut Projesi kapsamında temeli atılan ve tamamı Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacak olan sosyal konutların inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Taşkın, "Battalgazi Belediyesi olarak, sosyal konutlar konusunda yaptığımız, yapacağımız çalışmalarla vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve konforlu yaşam şartlarına kavuşmalarını hedefliyoruz" dedi.

Battalgazi'nin yeniden inşası ve ihyası için çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bugün yaptığımız incelemelerle projenin ilerleyişi hakkında önemli bilgiler aldık. Tamamı belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar titizlikle sürüyor. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizler vatandaşlarımızın yararına olan ne varsa onu yapmaya kararlıyız. Bu proje kapsamında yapılan ve yapmayı planladığımız konut projeleriyle ev alma durumu olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu projede yer alan her konut, sadece bir yapı değil, aynı zamanda birçok ailenin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak bir yuva olacak. Kaybedecek vaktimiz yok. Sosyal belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeden hareket ederek vatandaşlarımızın refahını artırmak için çaba göstereceğiz. İlçemizin her köşesinde daha iyi yaşam şartları oluşturmak için durmadan çalışacağız. Bizlerin en büyük amacı vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli hemşehrilerimizin desteğiyle sosyal belediyecilik ilkelerimizi daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu. - MALATYA