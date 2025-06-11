Baykan\'dan İsrail\'e Tepki

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" adlı gemiye yönelik saldırısına tepki göstererek, "İsrail, insanlık hareketini engellemek için hukuku yok saymış, güç kullanarak kutsal görevi sabote etmiştir." dedi.

Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Madleen" adlı gemiye yönelik saldırısına tepki gösteren Baykan, gemide bulunanların Gazze'ye insanlık onuru taşıdığını ifade etti.

Baykan, gemidekilerin engellere rağmen barış ve kardeşlik götürmeye çalıştığını vurgulayarak, "İsrail, insanlık hareketini engellemek için hukuku yok saymış, güç kullanarak kutsal görevi sabote etmiştir. Bu zorbalık, İsrail'in zaman zaman oynadığı mazlum rolünün sahte olduğunu, vicdanlarda çoktan mahkum edildiğini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güçlerince alıkonulan gemideki Türk vatandaşlarının karaya çıkarıldığını hatırlatan Baykan, tüm vatandaşların serbest bırakılması için devletin tüm kurumlarının diplomatik ve hukuki mücadeleleri sürdürdüğünü kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" hedefine de değinen Baykan, bunun için emin adımlarla ilerlendiğini belirtti.

Terörün zincirlerinin kırıldığını dile getiren Baykan, "Korkunun yerini kararlılık, belirsizliğin yerini dirayet almıştır. Bu süreç, sadece güvenlik açısından değil, demokrasi, kalkınma ve özgürlükler açısından da bir milattır. Yeni dönemde herkesin sorumluluğu büyüktür. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, herkes bu mücadelede yerini almalıdır. Bu başarı, ortak iradenin, ortak aklın ürünüdür. Türkiye, büyük dönüşümün eşiğindedir." ifadesini kullandı.