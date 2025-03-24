BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da iftar programında konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ilkesel olarak her şeyin hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesini istediklerini belirterek, "Masumiyet karinesi korunsun istiyoruz.

24.03.2025 00:16
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ilkesel olarak her şeyin hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesini istediklerini belirterek, "Masumiyet karinesi korunsun istiyoruz. Hukuk önünde herkes eşittir ve kimse dokunulmaz değildir. Birisi yolsuzluk yapmışsa, birisi hırsızlık yapmışsa ya da buna alet olmuşsa, buna göz yummuşsa, yani yetim malına el uzatmışsa elbette ki devlet, hukuk bunu görmezden gelemez." dedi.

Destici, partisince Erenler ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Afrika'nın pek çok ülkesinde Müslümanların bombalar altında ramazanı yaşadıklarını söyledi.

Balkanlar'da, Batı Trakya'da, Gümülcine'de, Üsküp'te, Karadağ Sancak bölgesinde Yenipazar'daki Müslümanlarla bir araya geldiklerini, Kerkük'te de BBP olarak geniş katılımlı iftar programı gerçekleştirdiklerini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Bugün hainler güya nevruz kutlaması yapıyor, orada slogan atıyor, bayrak açıyor. Ne diyorlar? Kerkük Kürdistan'ın Kudüs'üymüş. Bin yıllık kadim Türk şehri, Kürdistan'ın o bölgesel yönetiminin Kudüs'üymüş. Şimdi bunlar rüya görmeye devam ediyorlar. Ama geçmişte nasıl bunların rüyalarını kabusa çevirdiysek Allah'ın izniyle bundan sonra da rüyalarını kabusa çevirmeyi biliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin buna gücü de kudreti de vardır elhamdülillah."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına değinen Destici, "Büyük Birlik Partisinin ilkesi olarak her şey hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülsün istiyoruz. Masumiyet karinesi korunsun istiyoruz. Hukuk önünde herkes eşittir ve kimse dokunulmaz değildir. Birisi yolsuzluk yapmışsa, birisi hırsızlık yapmışsa ya da buna alet olmuşsa, buna göz yummuşsa, yani yetim malına el uzatmışsa elbette ki devlet, hukuk bunu görmezden gelemez." diye konuştu.

"Yargının verdiği kararlara herkes saygılı olmak zorunda"

Destici, yargının verdiği kararlara herkesin saygılı olmak zorunda olduğunu, verilen kararların aksini iddia edenlerin de hakkını hukuk içinde aramaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

İlkesel olarak protesto ya da eylem hakkını demokratik bulduklarını, bunun kanuna, nizama uygun yapılması gerektiğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Ama sen öyle bir çağrı yapıyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisinin, ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak meydana toplanmış yüz binlere 'Polisle çatışalım mı çatışmayalım mı?' diye oylama yaptırıyorsun. Bir insanın bunu yaptırması için aklını yitirmiş olması gerekir.

Sen bunu dediğin zaman onu fırsat bilerek sokaklara dökülen terör uzantıları, marjinal sol gruplar, dar gruplar, yüzleri maskeli gruplar benim kahraman polisimin üzerine asit döküyor. Benim kahraman polisime yerden söktükleri kaldırım taşlarıyla saldırıyor, kafasını, gözünü yarıyor. Ellerinden gelse öldürecekler. Tehditlerin, küfürlerin biri bin para.

Mübarek ramazan günü Saraçhane, itikaf camisinin olduğu yer her taraf bira şişesi, rakı şişesi, görüntülerden görüyoruz. Rezalet diz boyu. Milletin inancına, ahlakına, dinine saygılı değilsiniz, bari insanlığınıza, kendinize saygı gösterin. Ama yok çünkü bunların devlet, vatan, millet, Türklük ve İslam diye bir dertleri ya da değerleri yok. Ama biz çok net ifade ediyoruz; benim kahraman polisime, askerime hiç kimse şehit Muhsin Başkanımızın sözüyle 'kabadayılık' yapamaz, kafasına taş atamaz, üstüne asit dökemez. Bunu yapanı devlet yakalayıp hesabını en ağır şekilde sormalı. İçişleri Bakanlığımızın, polisimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın da hakkını teslim edelim. Gerçekten olayların başladığı ilk günden bugüne kadar hem vakur duruş hem de sabırlı duruş gösterdiler ama diğer taraftan da bunların daha fazla kötülük yapmasına da müsaade etmemeliler."

"Herkesin terörden, terör örgütünden ve terör uzantılarından uzak durması gerek"

Masumiyet karinesinin esas olması gerektiğinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:

"Başta Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partililer ve şu anda onlarla hareket eden siyasi partiler ya da gruplar sağduyulu, sabırlı olmalı. Özellikle terör uzantılarının aralarına girmelerine fırsat vermemeli. Halkı tahrik edecek, halkı birbirine düşürecek, ayrıştıracak, kamplaştıracak, çatıştıracak söylemlerden de herkes uzak durmalıdır.

İkinci suçlama da 'kent uzlaşısı' adı altında PKK terör örgütü uzantılarıyla seçim işbirliği yapılması. Bu bir gerçek, bunu zaten hiçbir zaman inkar etmediler. Bunu açıkça ifade ettiler. Seçim zamanı bütün arkadaşlarımız şahittir. Bunları söylediğimde buna kulak tıkadılar. 'Yapmayın' dedik. 'Seçim için, bir ilçe kazanmak için, bir belediye kazanmak için bu hainlerle işbirliği yapmayın.' Bunun ülkeye de millete de size de faturası olur. Ama dinlemediler ve şimdi akıbetlerini yaşıyorlar."

Destici, herkesin terörden, terör örgütünden ve terör uzantılarından uzak durması gerektiğini vurgulayarak, "Daha doğrusu aslında onlara siyasi olarak yaşama fırsatı da asla ve kata verilmemelidir. Güya şartsız, silah bırakacaktı. Peki ne oldu? O günden bugüne herhangi bir karar aldılar mı? Suriye'nin kuzeyi, 'Çağrı bizi kapsamıyor.' dedi. Kandil ne dedi? 'Terörist başı çıksın, gelsin, kongreyi toplasın, kararı o versin,' gibi hadsiz söylemde bulundu. Yani işi yokuşa sürdü. Hep buna benzer açıklamalar yapıldı. Dün Diyarbakır'da nevruz, bugün İstanbul'da nevruz. Konuşmalara bakın." ifadelerini kullandı.

Türkmen'iyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hep beraber yumruk olmuş büyük Türk milletinin, onların bu bölücü hayallerini zindana çevireceğini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi niyetli olarak bile başlatılmış olsa bu süreç ki bizim Cumhur İttifakı ortaklarımızın niyetinden şüphemiz yok ama karşımızdakiler hain. Kırk yıllık hain bir günde vatansever olur mu? Kırk yıllık hain bunlar. Üstelik bunların kendi iradeleri yok. Bunlar İsrail uşağı, Amerika'nın uşağı. Bunlar önde kukla, arkada bunları oynatan kuklacılar var. O kuklacılar elini çekmeden bunlar silah bırakmaz. Bunu da söyleyeyim. İşte dün ve bugün yaşananlar, bunların gerçek yüzlerini ortaya koydu. Onun için kısa yoldan hemen bu süreç durdurulmalı ve terörle tam olarak mücadeleye devam edilmelidir çünkü terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek terörün kökü kazınır, bunun da başka yolu yok." diye konuştu.

Destici, haziranın sonuna kadar ilçe kongrelerini gerçekleştireceklerini, ağustos ayında il kongrelerini tamamlayıp Büyük Kurultayı yapacaklarını sözlerine ekledi.

Programa, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve BBP İl Başkanı Turan Yıldırım ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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