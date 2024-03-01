BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Devletimize, ülkemize, milletimize sahip çıkacağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu devlet bizim, bu ülke bizim, bu millet bizim. Bunun için devletimize, ülkemize, milletimize sahip çıkacağız ve birliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Sakarya'ya gelen Destici, Söğütlü'de belediyeyi ziyaretinin ardından vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bölgede her etnik kökenden insanın kardeşçe 100 yıldan fazladır bir arada yaşadığını söyledi.
Destici, birlik olamayanların halinin ortada olduğunu ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Destici, orada ve tüm mazlum coğrafyada kurtuluş ve yardım bekleyenlere Türkiye olarak yardım elinin uzatılması gerektiğini kaydetti.
Destici, güvenlik güçlerinin teröristlerle mücadele ettikleri gibi siyasetçilerin de aynı mücadeleyi Meclis'te ve sahada, teröristlerin uzantılarına karşı vermek zorunda olduğunu vurgulayarak, Meclis'te görev yaptığı 5 yıllık sürede bu hassasiyete dikkat ettiğini anlattı.
Bütün partilerin ayrı tavrı göstermesi gerektiğini dile getiren Destici, "Bu devlet bizim, bu ülke bizim, bu millet bizim. Bunun için devletimize, ülkemize, milletimize sahip çıkacağız ve birliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Destici, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kurulan Cumhur İttifakı'nın kurucu üç partisinden biri olduklarını belirterek, yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkan adaylarında Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini, ilçelerde farklı adaylar gösterdiklerini dile getirdi.
Destici, yerel seçimlerde daha yetkin, ehliyetli, liyakatli, tecrübeli ve iyi hizmet getireceğine inanılan adayın seçilmesi gerektiğini ifade etti.
"İlkeli şeffaf ve temiz belediyecilik" vadettiklerini söyleyen Destici, "Biz kadın, genç ve yaşlı dostu ilçeler iller ve şehirler vadediyoruz. İstihdama öncelik veren belediyecilik anlayışı vadediyoruz." dedi.
Destici, gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik projelerden bahsederek, emeklilerin durumunun iyileştirilmesi için de her fırsatta ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin artırılması gerektiğini, geliri 50 bin liranın üzerinde olanların doğal gaz faturalarının sübvanse edilmemesi gerektiğini belirten Destici, "Geliri 50 binden fazla olanı niye ödesin devlet? Ödemesin. İşte o parayı ne yapacağız? Emeklilerimize maaş zammı ve ikramiye olarak vereceğiz." ifadesini kullandı.
Destici, çiftçinin üretim için kullandığı mazottan herhangi bir verginin alınmaması gerektiğini savundu.
Söğütlü Belediye Başkanı ve BBP'nin Belediye Başkan adayı Koray Oktay Özten ile meclis üyesi adaylarını tanıtan Destici, programın ardından Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ü makamında ziyaret etti.
Daha sonra 2012 yılında Siirt'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade çavuş Mehmet Kıran'ın kabrini ziyaret eden Destici, Kur'anı-ı Kerim okudu, dua etti. Desteci, şehidin babası Mehmet Kıran ile de görüştü.
Ferizli ilçesine geçerek BBP'nin belediye başkan adayı İsmail Kudu ve belediye meclis üyesi adaylarını tanıtan Destici, Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret etti.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş'taki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadıklarını ve nereden kaç oy çıktığına bakmadıklarını belirtti. Yavaş, görev süresi boyunca ihalelerin canlı yayımlandığını ve kararların tek başına alınmadığını vurguladı. Ayrıca, her köye ve mahalleye giderek sorunları yerinde tespit ettiklerini ve çözdüklerini ifade etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Beykoz’da halkla buluştu. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik krizin geldiğini belirten İmamoğlu, “En büyük paramız 200 lirayı, 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce 200 lira, 130 dolar yapıyordu. Dün akşam arkadaşlarım, raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı, ‘Başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek’ dedi. 130 dolar nere, 6 dolar nere? Hani bunu diyordu ya ‘Nereden nereye.’ Nereden nereye!” dedi.
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