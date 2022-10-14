Belarus'ta "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırında artan gerilim nedeniyle "yüksek terör tehdidi" durumuna geçildiğini açıkladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) zirvesinin oturum aralarında gazetecilere Belarus-Ukrayna sınırındaki duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Lukaşenko sınırdaki durumun gerginleştiğini vurgulayarak, "Gerginlikle bağlantılı olarak yüksek terör tehdidi durumuna geçildi. Bu nedenle Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya ordu birimleri tarafından desteklenen müttefik kuvvetler grubunun (Rusya ile ortaklaşa) konuşlandırılmasıyla ilgili prosedürleri başlattık" ifadelerini kullandı.

Belarus lideri Lukaşenko 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Belarus ve Rusya'nın batı sınırlarındaki gerginliğin ardından "ortak bölgesel askeri birlik" oluşturulması konusunda anlaştığını belirtmişti. - MİNSK