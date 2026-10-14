Beş partinin grup önerileri TBMM'de reddedildi, servet artışı önerisi kabul görmedi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Parti'nin "basın özgürlüğü", DEM Parti'nin "idare ve gözlem kurulları", CHP'nin "narenciye üreticilerinin sorunları", İYİ Parti'nin "zeytin ve zeytin yağı üreticilerinin desteklenmesi" ve Yeni Yol Partisinin "servet artışlarının vergilendirilmesi ve mali şeffaflık" konularına ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Türkiye'de sebepsiz zenginleşmenin had safhada olduğunu dile getirerek, belli bir gelir düzeyi veya sermayenin üzerinde varlığı olanların mal beyanında bulunması gerektiğini söyledi.

Belediyeler, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının "yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet batağına gömüldüğünü" söyleyen Kasap, bunun sebebinin ise "kayıt dışı sistem" olduğunu savundu.

Kayıt dışı sistemin iktidarın eseri olduğunu ileri süren Kasap, "15-20 milyona daire alan bürokrat var, kamu görevlisi var. 5-10 milyonluk arabaya binen kamu görevlisi var. 50-100 milyonluk villada oturan yöneticiler, belediye başkanları, bürokratlar var ve bu kayıt dışı sistem buna da göz yumuyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'de işçinin, esnafın, çiftçinin gelirinin kuruşu kuruşuna vergilendirildiğini ancak büyük servet sahiplerine servetin kaynağının sorulamadığını iddia etti.

Hukuki boşluklar zamanında kapatılmaz, denetim mekanizmaları da etkili çalışmazsa ortaya çıkan tablonun bedelini ekonominin ve vatandaşın ödeyebileceğine işaret eden Akalın, "Biz kimsenin zenginliğini sorgulamak için burada değiliz ancak insanlar çalışacak, üretecek, kazanacak, zenginleşecek ama beyan edilen gelirle sahip olunan servet arasında açıklanamayan büyük bir fark varsa bunun hukuk çerçevesinde araştırılması gerekir çünkü vergi adaleti sarsılırsa vatandaşın devlete güveni de sarsılır." diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kayıt dışı ekonomi için "devletten gizlenen, resmi kayıtlara geçmeyen, denetlenmeyen, vergilendirilmeyen haksız kazanç" tanımı yaptı.

Kayıt dışına kesin bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Avşar, "Gerek kayıt dışı ekonomiyi minimize ederek adaleti sağlamak, emekliye, işçiye hak ettiğini vermek gerekse yolsuzlukları, rüşveti, irtikabı söküp atmak açısından gerçek ve tüzel kişilerin bu bağlamda mali disiplininin sağlanması şarttır." dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, kayıt dışı gelirin ve suç kazancının aklanmasını önlemek için yasa yapılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin bu yasalara uymasını temin edecek şartların da düşünülmesini isteyen Uçar, toplumun mutlak denetleyici güce dönüşmesi gerektiğini anlattı.

Yeni Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, finansal takip sistemleri ile gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarının meşru gelir kaynaklarına dayanıp dayanmadığına ilişkin araştırmanın çok kolay yapılabileceğine işaret etti.

Masumiyet karinesi, mülkiyet hakkı ve kanuniliğin esas olduğunu vurgulayan Uzun, "Bizim talebimiz çok açık, vergisini ödeyen vatandaştan hesap soruluyorsa, servetini katlayandan da hesap sorulacak, o da bu hesabı verecek, bir de üstelik bu kişi aynı zamanda siyasi bir kişilikse o takdirde mutlaka ama mutlaka bu servet artışının hesabını verecek." diye konuştu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin 28 Haziran 2024'te Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kaydedilen ilerlemenin uluslararası düzeyde kabul gördüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Halk TV'ye yönelik soruşturmada da ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarının söz konusu olduğunu aktaran Yüksel, vergi politikalarının temelinde vergide adalet, vergilemede etkinlik ve kayıt dışılıkla mücadele bulunduğunu bildirdi.

Yolsuzlukla mücadelenin milletin hakkını koruma ve kamu kaynaklarının hesabını verme meselesi olduğunu kaydeden Yüksel, "AK Parti olarak kamu kaynaklarını korumak, vatandaşımızın hakkını gözetmek ve hukuka aykırı kazançlardan hesap sormak bizim temel ilkemizdir. Mevcut hukuki ve kurumsal mekanizmalar ile yürütülen çalışmalar dikkate alındığında yeni bir Meclis araştırması açılmasını gerekli görmüyoruz." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulundaki 2 üyelik için seçim yapılıyor.