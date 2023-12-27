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Bilal Erdoğan ve YTB Başkan Yardımcıları Kosova'da Türk öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Bilal Erdoğan ve YTB Başkan Yardımcıları Kosova'da Türk öğrencilerle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcıları Abdülhadi Turus ile Murat Kazancı, Kosova'da Türk öğrencilerle bir araya geldi. Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, öğrencilerle ilgilendi ve hediye paketleri dağıttı. Ayrıca, KDTP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve Türkiye'deki üniversite mezunu gençlerle bir araya geldi.

Bilal Erdoğan ve YTB Başkan Yardımcıları Kosova\'da Türk öğrencilerle buluştu
27.12.2023 - 20:36,  Güncelleme: 20:39
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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcıları Abdülhadi Turus ile Murat Kazancı, Kosova'da Türk öğrencilerle bir araya geldi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kosova'da temaslarda bulundu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcıları Abdülhadi Turus ile Murat Kazancı ile birlikte Prizren kentinde Türk öğrenci sayısının en yüksek olduğu Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da ziyarette yer aldı.

Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türk öğrenciler tarafından İstiklal Marşı ile karşılandı. Öğrenciler daha sonra "Orda Bir Köy Var Uzakta" şarkısını söyledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bilal Erdoğan, öğrencilere içerisinde hikaye kitaplarının yer aldığı hediye paketleri dağıtarak, tek tek sınıfları dolaştı.

Bir öğrenci ise Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyete, yazdığı mektubu okudu. Öğrenci, Türkiye'ye Kosova'ya olan destekleri için teşekkür etti. Öğrenciler ayrıca çizdikleri resimleri de Bilal Erdoğan'a hediye etti.

Okul ziyaretinin ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bilal Erdoğan, KDTP Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka tarafından karşılandı. Bilal Erdoğan, daha sonra Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan gençlerle bir araya geldi. - PRİZREN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Bilal Erdoğan ve YTB Başkan Yardımcıları Kosova'da Türk öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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