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Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron Türkiye'ye Geliyor

Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, 25-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron Türkiye\'ye Geliyor
25.01.2024 - 15:29,
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Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, bugün Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron'un 25-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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